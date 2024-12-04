onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Hayrete Düşüren Değişimi

Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Hayrete Düşüren Değişimi

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2024 - 14:43 Son Güncelleme: 04.12.2024 - 15:05

Berk Oktay, TRT tabii'nin Harman Yeri dizisinin başrolü olmuştu. tabii'yle ekranlara geri dönen Oktay, bu dizide pehlivan rolüne hayat verecek. Dizinin çekimleri başlarken Oktay'ın rolü için 20 kilo alması görenleri hayrete düşürdü. Berk Oktay'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekranların sevilen oyuncularından Berk Oktay, TRT tabii'nin yeni dizisi Harman Yeri'yle geri dönüyor.

Ekranların sevilen oyuncularından Berk Oktay, TRT tabii'nin yeni dizisi Harman Yeri'yle geri dönüyor.

Dizide yağlı güreş pehlivanı Hamza Bozbey'i canlandıracak olan Oktay, rolü için büyük değişim yaşadı.

Dizide yağlı güreş pehlivanı Hamza Bozbey'i canlandıracak olan Oktay, rolü için büyük değişim yaşadı.

Rolü için tam 20 kilo alan Berk Oktay'ın dizi setinde çekilen fotoğraflarını görenler inanamadı.

Rolü için tam 20 kilo alan Berk Oktay'ın dizi setinde çekilen fotoğraflarını görenler inanamadı.

10 bölümden oluşan tabii dizisi için Berk Oktay, Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alarak role hazırlandı.

10 bölümden oluşan tabii dizisi için Berk Oktay, Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alarak role hazırlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın