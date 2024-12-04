Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Hayrete Düşüren Değişimi
Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Hayrete Düşüren Değişimi
Berk Oktay, TRT tabii'nin Harman Yeri dizisinin başrolü olmuştu. tabii'yle ekranlara geri dönen Oktay, bu dizide pehlivan rolüne hayat verecek. Dizinin çekimleri başlarken Oktay'ın rolü için 20 kilo alması görenleri hayrete düşürdü. Berk Oktay'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ekranların sevilen oyuncularından Berk Oktay, TRT tabii'nin yeni dizisi Harman Yeri'yle geri dönüyor.
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Dizide yağlı güreş pehlivanı Hamza Bozbey'i canlandıracak olan Oktay, rolü için büyük değişim yaşadı.
Rolü için tam 20 kilo alan Berk Oktay'ın dizi setinde çekilen fotoğraflarını görenler inanamadı.
10 bölümden oluşan tabii dizisi için Berk Oktay, Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alarak role hazırlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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