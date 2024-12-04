Hangi MasterChef Türkiye Jürisisin?
Hangi MasterChef Türkiye Jürisisin?
Şu an 7. sezonuyla ekranlarda olan MasterChef Türkiye'nin izlenmediği ev neredeyse yok! Seyirci, her sezon favori yarışmacılarını belirlerken jüri üyelerinden de radarımıza takılanlar var. Peki, MasterChef Türkiye'nin hangi jürisi olabilirsin? Eğer merak ediyorsan senin için bir test hazırladık!
Eğer hazırsan, test başlıyor!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Peki, mutfakla ne kadar alakalısın?
3. MasterChef'e kabul edilmek için ilk olarak hangi yemeği yapardın?
4. Yemek mi doyurmak mı?
5. Aşağıdaki yarışmacılardan hangisiyle kanka olurdun?
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6. Aşağıdaki yarışmacılardan hangisiyle anlaşamazdın?
7. Peki, sen nasıl bir jüri olurdun?
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Mehmet Yalçınkaya!
Somer Sivrioğlu!
Danilo Zanna!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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