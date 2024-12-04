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Hangi MasterChef Türkiye Jürisisin?

Hangi MasterChef Türkiye Jürisisin?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2024 - 14:04

Şu an 7. sezonuyla ekranlarda olan MasterChef Türkiye'nin izlenmediği ev neredeyse yok! Seyirci, her sezon favori yarışmacılarını belirlerken jüri üyelerinden de radarımıza takılanlar var. Peki, MasterChef Türkiye'nin hangi jürisi olabilirsin? Eğer merak ediyorsan senin için bir test hazırladık!

Eğer hazırsan, test başlıyor!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!

2. Peki, mutfakla ne kadar alakalısın?

2. Peki, mutfakla ne kadar alakalısın?

3. MasterChef'e kabul edilmek için ilk olarak hangi yemeği yapardın?

4. Yemek mi doyurmak mı?

4. Yemek mi doyurmak mı?

5. Aşağıdaki yarışmacılardan hangisiyle kanka olurdun?

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6. Aşağıdaki yarışmacılardan hangisiyle anlaşamazdın?

7. Peki, sen nasıl bir jüri olurdun?

7. Peki, sen nasıl bir jüri olurdun?
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Mehmet Yalçınkaya!

Mehmet Yalçınkaya!

Sen MasterChef jürisi olsan kesinlikle Mehmet Şef olurdun! Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te çoğunlukla kötü polisi oynuyor. Sert mizacıyla yarışmacıların yüreğini hoplatsa da babacan yönüyle aslında yufka yürekli olduğu aşikar. Sen de jüriliğin boyunca Mehmet Şef gibi hareket edip yarışmacılarla arandaki mesafeyi bozmaz ve iyi bir öğretmen olurdun.

Somer Sivrioğlu!

Somer Sivrioğlu!

Sen MasterChef jürisi olsan kesinlikle Somer Şef olurdun! Somer Şef, MasterChef'in en sevecen ve esprili jürisi desek yalan olmaz! Yarışmacılarla yakın bağ kuran ve şakalaşmaktan çekinmeyen Somer Şef, yaptığı uyarılarda bile yumuşak ve tutarlı ifadeler kullanıyor. Bu durum haliyle onu MasterChef'in favori jürilerinden biri haline getiriyor.

Danilo Zanna!

Danilo Zanna!

Sen MasterChef jürisi olsan kesinlikle Danilo Şef olurdun! İtalyan olan Danilo Şef, Türkçe konuşurken yaptığı hatalarla sık sık sempatimizi topluyor. Bugüne kadar asla sert bir üslupla görmediğimiz Danilo Şef, yarışmanın pamuk şekeri! Sen de Danilo Şef gibi bir jüri olur ve hem izleyici hem yarışmacıların kalbini kazanırdın. Desteğin ve öğretilerinle yarışmacılara örnek olman da cabası!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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