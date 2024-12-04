Hangi MasterChef Türkiye Jürisisin?

Sen MasterChef jürisi olsan kesinlikle Danilo Şef olurdun! İtalyan olan Danilo Şef, Türkçe konuşurken yaptığı hatalarla sık sık sempatimizi topluyor. Bugüne kadar asla sert bir üslupla görmediğimiz Danilo Şef, yarışmanın pamuk şekeri! Sen de Danilo Şef gibi bir jüri olur ve hem izleyici hem yarışmacıların kalbini kazanırdın. Desteğin ve öğretilerinle yarışmacılara örnek olman da cabası!