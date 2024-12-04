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Maymunlar Tarafından Gasp Edildiğini Anlatan Kadın, Konuşanlar'a Damga Vurdu

Maymunlar Tarafından Gasp Edildiğini Anlatan Kadın, Konuşanlar'a Damga Vurdu

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2024 - 12:03

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, Hasan Can Kaya'nın sunumuyla devam ediyor. Her hafta enfes bir bölümle ekrana gelen programın son bölümüne bir kadın izleyicinin itirafı damga vurdu. Malezya'da maymunlar tarafından gasp edildiğini anlatan kadın, stüdyoyu şoke etti. O anlara Hasan Can Kaya bile inanamadı. İşte detaylar...

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Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, her bölüm izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor.

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, her bölüm izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor.

Özellikle programı izlemeye gelen konukların itirafları eğlenceli anlara sahne olurken Konuşanlar'ın yeni bölümünde bir kadının itirafı duyanları şaşırttı.

Özellikle programı izlemeye gelen konukların itirafları eğlenceli anlara sahne olurken Konuşanlar'ın yeni bölümünde bir kadının itirafı duyanları şaşırttı.

İş için Malezya'ya gittiğini söyleyen kadın konuk 'Orada ben maymunlar tarafından gasp edildim' diyerek itirafıyla şaşırttı.

İş için Malezya'ya gittiğini söyleyen kadın konuk 'Orada ben maymunlar tarafından gasp edildim' diyerek itirafıyla şaşırttı.

Bir başka konuk, 'Onları eğitiyorlar gerçekten hırsızlık yapmak için.' diyerek olaya açıklık getirirken Hasan Can Kaya'nın tepkisi çok güldürdü.

Bir başka konuk, 'Onları eğitiyorlar gerçekten hırsızlık yapmak için.' diyerek olaya açıklık getirirken Hasan Can Kaya'nın tepkisi çok güldürdü.

Kaya, 'Nasıl eğitiyorlar? Ben yeğenlerimi eğitemiyorum.' diyerek tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Kaya, 'Nasıl eğitiyorlar? Ben yeğenlerimi eğitemiyorum.' diyerek tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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