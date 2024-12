Maymunlar Tarafından Gasp Edildiğini Anlatan Kadın, Konuşanlar'a Damga Vurdu

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, Hasan Can Kaya'nın sunumuyla devam ediyor. Her hafta enfes bir bölümle ekrana gelen programın son bölümüne bir kadın izleyicinin itirafı damga vurdu. Malezya'da maymunlar tarafından gasp edildiğini anlatan kadın, stüdyoyu şoke etti. O anlara Hasan Can Kaya bile inanamadı. İşte detaylar...