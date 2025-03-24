Bursa'da Kaynak Yaptığı Sırada Görüntülendiğini Fark Eden Sürücü Çileden Çıktı!

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan trafik kavgaları, basit anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesine neden oluyor. Yol verme tartışmaları, hatalı sollamalar veya korna kullanımı nedeniyle sürücüler arasında başlayan gerilim, zaman zaman fiziksel şiddetle sonuçlanıyor.

Bursa’da da benzer bir olay yaşandı. Kaynak yaptığı sırada başka bir sürücü tarafından görüntülendiğini fark eden kadın, sinirlenerek araçtan inip saldırmaya başladı.