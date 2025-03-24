Bursa'da Kaynak Yaptığı Sırada Görüntülendiğini Fark Eden Sürücü Çileden Çıktı!

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan trafik kavgaları, basit anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesine neden oluyor. Yol verme tartışmaları, hatalı sollamalar veya korna kullanımı nedeniyle sürücüler arasında başlayan gerilim, zaman zaman fiziksel şiddetle sonuçlanıyor.
Bursa’da da benzer bir olay yaşandı. Kaynak yaptığı sırada başka bir sürücü tarafından görüntülendiğini fark eden kadın, sinirlenerek araçtan inip saldırmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinirlenerek araçtan inen sürücü, diğer sürücünün aracını tekmeledi. Ardından, bagajından aldığı scooter ile saldırdı.
Tartışma, yoldan geçen bir kişinin müdahalesiyle sona erdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu özgüven bu saldırganlık bu rahatlık,kim bilir kimler var arkasında.
Acil tedavi edilmeli ve sağlığına kavuşmadan insan içine çıkmamalı
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.