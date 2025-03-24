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Bursa'da Kaynak Yaptığı Sırada Görüntülendiğini Fark Eden Sürücü Çileden Çıktı!

Bursa'da Kaynak Yaptığı Sırada Görüntülendiğini Fark Eden Sürücü Çileden Çıktı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 17:09

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Günlük hayatta sıkça karşılaşılan trafik kavgaları, basit anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesine neden oluyor. Yol verme tartışmaları, hatalı sollamalar veya korna kullanımı nedeniyle sürücüler arasında başlayan gerilim, zaman zaman fiziksel şiddetle sonuçlanıyor. 

Bursa’da da benzer bir olay yaşandı. Kaynak yaptığı sırada başka bir sürücü tarafından görüntülendiğini fark eden kadın, sinirlenerek araçtan inip saldırmaya başladı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Sinirlenerek araçtan inen sürücü, diğer sürücünün aracını tekmeledi. Ardından, bagajından aldığı scooter ile saldırdı.

Sinirlenerek araçtan inen sürücü, diğer sürücünün aracını tekmeledi. Ardından, bagajından aldığı scooter ile saldırdı.

O anlar saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

Tartışma, yoldan geçen bir kişinin müdahalesiyle sona erdi.

Tartışma, yoldan geçen bir kişinin müdahalesiyle sona erdi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, trafikte artan öfke kontrolsüzlüğüne yönelik tepkilere yol açtı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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N.K. K

Bu özgüven bu saldırganlık bu rahatlık,kim bilir kimler var arkasında.

Can Özaras

Acil tedavi edilmeli ve sağlığına kavuşmadan insan içine çıkmamalı

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