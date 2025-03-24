33 Yıldır Biriktirdiği Koleksiyonuyla Evine Minik Eskişehir Kuran Vatandaş

Eskişehir’de yaşayan 53 yaşındaki Hakan Çantaş, 33 yıldır biriktirdiği koleksiyonuyla dikkat çekti. İHA’ya koleksiyon odasını gezdiren ve detayları anlatan Çantaş, adeta minik bir Eskişehir kurmuştu. Koleksiyonu 1000’i aşkın sayıda figürden oluşuyordu. Kimilerini biriktirmiş kimilerini ise kendi yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: İHA
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Koleksiyoner vatandaş, evine kurduğu minik Eskişehir’i çocuklarına miras bırakmak istediğini dile getirdi.
15 yaşından beri bu hobiyle ilgilenen Çantaş, artık işin ehli olmuş desek yeridir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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