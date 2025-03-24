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33 Yıldır Biriktirdiği Koleksiyonuyla Evine Minik Eskişehir Kuran Vatandaş

33 Yıldır Biriktirdiği Koleksiyonuyla Evine Minik Eskişehir Kuran Vatandaş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 14:07

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Eskişehir’de yaşayan 53 yaşındaki Hakan Çantaş, 33 yıldır biriktirdiği koleksiyonuyla dikkat çekti. İHA’ya koleksiyon odasını gezdiren ve detayları anlatan Çantaş, adeta minik bir Eskişehir kurmuştu. Koleksiyonu 1000’i aşkın sayıda figürden oluşuyordu. Kimilerini biriktirmiş kimilerini ise kendi yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Koleksiyoner vatandaş, evine kurduğu minik Eskişehir’i çocuklarına miras bırakmak istediğini dile getirdi.

Koleksiyoner vatandaş, evine kurduğu minik Eskişehir’i çocuklarına miras bırakmak istediğini dile getirdi.

“Burada oyuncakçılarda gördüğünüz fiyatların 50 ila 60 katı fiyat var. Burası benim hayal dünyam olduğu için satmayı hiç düşünmedim, çok teklif oldu. Geçen yaz İzmir'de birisi bir AVM kurmayı düşündüğü için bir proje getirdi. Yaklaşık 12- 13 parçalık bir çalışma olacaktı. Anlaşamadık ve satmadım. Benim maddi, bir beklentim olmadığı için sorun olmadı. Burası benim için gerçekten çok önemli. Hayalimdeki bir şehir esasında, burada patron da, belediye başkanı da, polis de, itfaiyeci de benim. İstediğim figürü istediğim şekilden hareket ettirip, küçük bir dünyada hayallerimi gerçekleştiriyorum.'

15 yaşından beri bu hobiyle ilgilenen Çantaş, artık işin ehli olmuş desek yeridir.

15 yaşından beri bu hobiyle ilgilenen Çantaş, artık işin ehli olmuş desek yeridir.

“Yaklaşık 17 sene önce kardeşlerimin bana hediye ettiği 1/87 ölçekli 2 tane modelle bu ölçekle bir şeyler yapmaya başladım. Ardından özellikle Avrupa'daki internet sitelerini takip ederek kendimi geliştirmeye başladım ve buradaki binaları yolları kendim yapmaya başladım. Araçlar yurtdışından geliyor ama araçların Türkleştirilmesini, logolanmasını kendim yapıyorum. Eskişehir ile ilgili de çalışmalarım oldu. Gören arkadaşlarım hemen ‘bu benim olsun' diyordu. Burada ben kendi küçük hayal dünyamı kuruyorum' 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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