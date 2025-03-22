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İçtiği Çorbanın Parasını Ödemek İstemeyen Vatandaş Göğüs Kıllarını Tabağa Koydu

İçtiği Çorbanın Parasını Ödemek İstemeyen Vatandaş Göğüs Kıllarını Tabağa Koydu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 14:17

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir lokantada yaşanan olay gündeme oturdu. Bir vatandaş içtiği çorbanın parasını ödemek istemediği için göğüs kıllarını kopararak çorba tabağına koydu. Kasaya giderek olayı anlattı ve para vermeyeceğini söyledi. Ancak dükkan sahibi adamın göğsündeki kızarıklıklardan şüphelenerek kamera kayıtlarına bakmak istedi.

Detaylar: İHA

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Böylelikle olayın nasıl geliştiği öğrenildi. İşte o anlar 👇

Müşteri kamera kayıtlarının izleneceğini öğrenince suçunu kabul etmişti.

Müşteri kamera kayıtlarının izleneceğini öğrenince suçunu kabul etmişti.

İçtiği çorbanın parasını ödeyen müşteri dükkandan ayrıldı.

Dükkan sahibi ise yaşananları İHA mikrofonlarına anlattı.

Dükkan sahibi ise yaşananları İHA mikrofonlarına anlattı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Şu sitede kusma emojisi eksik.

Fatih Kurt

Ona orda gerekeni yapılması lazım

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