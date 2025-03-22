İçtiği Çorbanın Parasını Ödemek İstemeyen Vatandaş Göğüs Kıllarını Tabağa Koydu
İçtiği Çorbanın Parasını Ödemek İstemeyen Vatandaş Göğüs Kıllarını Tabağa Koydu
Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir lokantada yaşanan olay gündeme oturdu. Bir vatandaş içtiği çorbanın parasını ödemek istemediği için göğüs kıllarını kopararak çorba tabağına koydu. Kasaya giderek olayı anlattı ve para vermeyeceğini söyledi. Ancak dükkan sahibi adamın göğsündeki kızarıklıklardan şüphelenerek kamera kayıtlarına bakmak istedi.
Detaylar: İHA
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Böylelikle olayın nasıl geliştiği öğrenildi. İşte o anlar 👇
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Müşteri kamera kayıtlarının izleneceğini öğrenince suçunu kabul etmişti.
Dükkan sahibi ise yaşananları İHA mikrofonlarına anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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