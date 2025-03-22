Artvin Hopa’da Belediye Binasına İmamoğlu’nun Diploması Asıldı: Vatandaşlar Gözaltı Sürecine Sitem Etti
Artvin Hopa’da Belediye Binasına İmamoğlu’nun Diploması Asıldı: Vatandaşlar Gözaltı Sürecine Sitem Etti
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması günlerdir Türkiye’nin birçok ilinde protesto ediliyor. Vatandaşlar bir araya gelerek eylemler yapmaya devam ediyor. Artvin Hopa’da da Hopa Belediyesi, binalarına Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını astı. Belediye binası önünde İmamoğlu’na destek için buluşan vatandaşlara Anka mikrofon uzattı.
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“İmamoğlu’ndan ve Cumhuriyetçilerden korkuyorlar” sözleri dikkat çekti. İşte detaylar 👇
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İmamoğlu’nun ilk önce diplomasının iptaline karar verilmiş ertesi gün sabah saatlerinde de gözaltı kararı çıkmıştı.
İmamoğlu’nun ifade süreci başlamışken şu an ise neticenin ne olacağı merak konusu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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