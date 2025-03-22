Artvin Hopa’da Belediye Binasına İmamoğlu’nun Diploması Asıldı: Vatandaşlar Gözaltı Sürecine Sitem Etti

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması günlerdir Türkiye’nin birçok ilinde protesto ediliyor. Vatandaşlar bir araya gelerek eylemler yapmaya devam ediyor. Artvin Hopa’da da Hopa Belediyesi, binalarına Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını astı. Belediye binası önünde İmamoğlu’na destek için buluşan vatandaşlara Anka mikrofon uzattı.