Rizeli Kadınlar İmamoğlu’nun Gözaltı Sürecine Dair Konuştu: “Kendi Kazdığı Kuyuya Kendi Düşsün”
Rizeli Kadınlar İmamoğlu’nun Gözaltı Sürecine Dair Konuştu: “Kendi Kazdığı Kuyuya Kendi Düşsün”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasıyla birlikte ülke gündemi tamamen değişti. İmamoğlu’na destek olmak isteyen vatandaşlar Çarşamba gününden bu yana sokaklarda bir araya geliyor, yürüyüşler yapıyor ve sokak röportajlarında düşüncelerini dile getiriyor. Şimdiyse Anka, mikrofonlarını Rizeli vatandaşlara uzattı. Bir vatandaş ülkemizde yaşananlardan dolayı günlerdir ağladığını dile getirirken bir diğer vatandaş ise “Kendi kazdığı kuyuya kendi düşsün” sözleriyle dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından şu anda gelişmelerin ne olacağı merakla bekleniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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