O Anlar Kask Kamerasına Yansıdı: Bir Araç Takla Attı, Aracın İçerisindeki Kazazedeleri Vatandaşlar Kurtardı

Motor sürücüsü bir genç ve arkadaşları benzin istasyonunda sohbet ederken duydukları gürültü sesiyle yola bakınca bir aracın takla attığını gördü. Koşarak yardım etmeye giden gençler saniyeler içerisinde yaşadıkları olay karşısında şaşkınlığa uğradı. Aracın yanına giden gençler kazazedeleri dışarı çıkararak hayatlarını kurtardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Sohbet ederken denk geldiğimiz olay” notuyla paylaşımı yapan genç kısa sürede gündeme geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Düz yolda araba ters dönmüş ne abarttınız. Kemeri takılıysa sürücü içinde ters duruyodur en fazla :D