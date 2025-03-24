onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
O Anlar Kask Kamerasına Yansıdı: Bir Araç Takla Attı, Aracın İçerisindeki Kazazedeleri Vatandaşlar Kurtardı

O Anlar Kask Kamerasına Yansıdı: Bir Araç Takla Attı, Aracın İçerisindeki Kazazedeleri Vatandaşlar Kurtardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 13:03

İçerik Devam Ediyor

Motor sürücüsü bir genç ve arkadaşları benzin istasyonunda sohbet ederken duydukları gürültü sesiyle yola bakınca bir aracın takla attığını gördü. Koşarak yardım etmeye giden gençler saniyeler içerisinde yaşadıkları olay karşısında şaşkınlığa uğradı. Aracın yanına giden gençler kazazedeleri dışarı çıkararak hayatlarını kurtardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

“Sohbet ederken denk geldiğimiz olay” notuyla paylaşımı yapan genç kısa sürede gündeme geldi.

“Sohbet ederken denk geldiğimiz olay” notuyla paylaşımı yapan genç kısa sürede gündeme geldi.

Kask kamerasının kayıtta olması sebebiyle olaylar anbean videoya yansımıştı. Takla atan araca doğru giden gençlerin hızlı müdahalesiyle araçtakiler kurtuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yoruma gelen

Düz yolda araba ters dönmüş ne abarttınız. Kemeri takılıysa sürücü içinde ters duruyodur en fazla :D