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Garip Garip Baktılar: Elon Musk Katıldığı Davette Bi' Tuhaf Yeteneğini Sergiledi

Garip Garip Baktılar: Elon Musk Katıldığı Davette Bi' Tuhaf Yeteneğini Sergiledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 16:05

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Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından daha fazla gündemimize gelmeye başladı. Seçim sürecinde Trump'ın en büyük destekçisi olan isim, şimdilerde ise yeni hükümetin danışmanı olarak görev alıyor. Haliyle kendisini sık sık davetlerde veya Beyaz Saray'da görüyoruz. 

Bugüne kadar sık sık sergilediği garip hareketlerle akıllarda soru işareti oluşturan Elon Musk bu kez katıldığı davette bi' garip yeteneğini sergiledi.

Elon Musk, tuhaf bakışlardan ise kaçamadı.

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Elon Musk, kameralara böyle yakalandı;

Katıldığı davette tüm dikkatini parmağının ucundaki kaşık ve çatallara veren Elon Musk, etrafındaki kişilerin garip garip bakışlarına maruz kaldı.

Katıldığı davette tüm dikkatini parmağının ucundaki kaşık ve çatallara veren Elon Musk, etrafındaki kişilerin garip garip bakışlarına maruz kaldı.

O anlar sosyal medyada 'Elon'ın uzaylı olduğunun kanıtı' yazılarak paylaşıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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