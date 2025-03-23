Garip Garip Baktılar: Elon Musk Katıldığı Davette Bi' Tuhaf Yeteneğini Sergiledi

Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından daha fazla gündemimize gelmeye başladı. Seçim sürecinde Trump'ın en büyük destekçisi olan isim, şimdilerde ise yeni hükümetin danışmanı olarak görev alıyor. Haliyle kendisini sık sık davetlerde veya Beyaz Saray'da görüyoruz.

Bugüne kadar sık sık sergilediği garip hareketlerle akıllarda soru işareti oluşturan Elon Musk bu kez katıldığı davette bi' garip yeteneğini sergiledi.

Elon Musk, tuhaf bakışlardan ise kaçamadı.