Sahibi Anahtarını Unutunca Saniyeler İçerisinde Kapıyı Açan Zeka Küpü Kedi

@vegasbebis adlı TikTok hesabından kedisine dair paylaşımlar yapan bir kadın son videosuyla viral oldu. Vegas adlı kedisini izleyebilmek için eve kamera yerleştiren kadın, kapıyı açtığı anları kayda almıştı. Zaman zaman böyle ilginç görüntülere şahit olabiliyoruz. O anlar karşısında şaşkınlığımızı da gizleyemiyoruz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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Sahibinin geldiğini duyan kedinin kapıdan önce ışığı açmayı akıl etmesi hepimizi şoke etti.
Ancak yine de bir kedinin kapı açabiliyor olması muhtemelen her gördüğümüzde bizleri şaşırtacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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