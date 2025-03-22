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Sahibi Anahtarını Unutunca Saniyeler İçerisinde Kapıyı Açan Zeka Küpü Kedi

Sahibi Anahtarını Unutunca Saniyeler İçerisinde Kapıyı Açan Zeka Küpü Kedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 12:05

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@vegasbebis adlı TikTok hesabından kedisine dair paylaşımlar yapan bir kadın son videosuyla viral oldu. Vegas adlı kedisini izleyebilmek için eve kamera yerleştiren kadın, kapıyı açtığı anları kayda almıştı. Zaman zaman böyle ilginç görüntülere şahit olabiliyoruz. O anlar karşısında şaşkınlığımızı da gizleyemiyoruz. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Sahibinin geldiğini duyan kedinin kapıdan önce ışığı açmayı akıl etmesi hepimizi şoke etti.

Sahibinin geldiğini duyan kedinin kapıdan önce ışığı açmayı akıl etmesi hepimizi şoke etti.

Kapıda kalındığı durumlarda kedinin kapıyı açabileceğini bilmek bir güven verse de, evin güvenliğini sağlayabilmek için pek de iyi bir durum değil.

Ancak yine de bir kedinin kapı açabiliyor olması muhtemelen her gördüğümüzde bizleri şaşırtacak.

Ancak yine de bir kedinin kapı açabiliyor olması muhtemelen her gördüğümüzde bizleri şaşırtacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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