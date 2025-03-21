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Her Fırsatta Eşini Korkutan Kadın O Anları Derleyince Ortaya Çıkan Sonuç Güldürdü

Her Fırsatta Eşini Korkutan Kadın O Anları Derleyince Ortaya Çıkan Sonuç Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 14:06

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@ipekyel1 adlı TikTok kullanıcısı eşini korkuttuğu anları paylaşmasıyla viral oldu. Bulduğu her fırsatta eşine pusu kuran kadın hepsini kayda almıştı. Videoları birleştirince ise yaptığı derleme izleyicileri güldürdü. Adamın her korkuşunda bacağını kaldırması detayı da ayrı komikti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

TikTok ve Instagram’ın popülerleşmesiyle içerik üreticiliği alanı da genişledi.

TikTok ve Instagram’ın popülerleşmesiyle içerik üreticiliği alanı da genişledi.

Özellikle kadınlar ev rutinleri ve aileleriyle çektikleri içeriklerle popülarite yakalıyor. @ipekyel1 aslı TikTok kullanıcısı da onlardan biriydi.

Eşini korkutmuş olsa da biz kahkahalarla eşlik ettik.

Eşini korkutmuş olsa da biz kahkahalarla eşlik ettik.

Sizler de evde böyle misiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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