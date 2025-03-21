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Köfte Dükkanına Reklam Çekerken Düşen Çalışan Kolunu Kırdığı Anları Paylaştı

Köfte Dükkanına Reklam Çekerken Düşen Çalışan Kolunu Kırdığı Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 12:45

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Seyyar Köftecim adlı dükkanın sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla muhakkak denk gelmişsinizdir. Tabii eğer sosyal medya ile içli dışlıysanız. Köfte dükkanında çalışan bir genç bu reklamlar için epey çaba sarf ediyor. Biraz da cesaret işi. Atlıyor zıplıyor derken ortaya çıkan sonuçla inanılmaz kitlelere ulaşarak reklamlarını başarıyla yapmış oluyorlar. 

Şimdiyse reklam videosu çekmek isterken kolunu kırdığı anları paylaştı.

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İşte o anlar 👇

Hatırlamayanlar için videolardan birkaç örnek verelim 👇

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Aslında yurt dışında başlayan bir akımdı bu videolar.

Aslında yurt dışında başlayan bir akımdı bu videolar.

Sonrasında ülkemizde de adeta ilham fikri olarak kullanılmaya başladı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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