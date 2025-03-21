Köfte Dükkanına Reklam Çekerken Düşen Çalışan Kolunu Kırdığı Anları Paylaştı

Seyyar Köftecim adlı dükkanın sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla muhakkak denk gelmişsinizdir. Tabii eğer sosyal medya ile içli dışlıysanız. Köfte dükkanında çalışan bir genç bu reklamlar için epey çaba sarf ediyor. Biraz da cesaret işi. Atlıyor zıplıyor derken ortaya çıkan sonuçla inanılmaz kitlelere ulaşarak reklamlarını başarıyla yapmış oluyorlar.

Şimdiyse reklam videosu çekmek isterken kolunu kırdığı anları paylaştı.