30 Yıl Boyunca Okutmak İçin Hizmetçilik Yaptı: Oğlunun Pilot Olmasıyla Gurur Dolu Anlar Yaşadı!

Aileler çocuklarının iyi meslek edinebilmesi için ellerinden geleni yapıyor. Yıllar geçtikten ve eğitim süreci bittikten sonra bir meslek edindiklerini görmek ise onlar için en büyük mutluluk. Şimdiyse yurt dışından benzer bir hikayeyle karşınızdayız. Oğlu için 30 yıl boyunca hizmetçilik yapan bir anne, oğlunun pilot olduğu uçuşta birçok duyguyu bir arada yaşadı. Gelin detaylara geçelim!
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Geçtiğimiz günlerde benzer bir olayı ülkemizde de yaşamıştık.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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42 yaşımdayım, annem olmadı. Bu sabah anneliğin ne olduğunu gördüm.