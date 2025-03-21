30 Yıl Boyunca Okutmak İçin Hizmetçilik Yaptı: Oğlunun Pilot Olmasıyla Gurur Dolu Anlar Yaşadı!

Aileler çocuklarının iyi meslek edinebilmesi için ellerinden geleni yapıyor. Yıllar geçtikten ve eğitim süreci bittikten sonra bir meslek edindiklerini görmek ise onlar için en büyük mutluluk. Şimdiyse yurt dışından benzer bir hikayeyle karşınızdayız. Oğlu için 30 yıl boyunca hizmetçilik yapan bir anne, oğlunun pilot olduğu uçuşta birçok duyguyu bir arada yaşadı. Gelin detaylara geçelim!