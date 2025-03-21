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30 Yıl Boyunca Okutmak İçin Hizmetçilik Yaptı: Oğlunun Pilot Olmasıyla Gurur Dolu Anlar Yaşadı!

30 Yıl Boyunca Okutmak İçin Hizmetçilik Yaptı: Oğlunun Pilot Olmasıyla Gurur Dolu Anlar Yaşadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 08:47

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Aileler çocuklarının iyi meslek edinebilmesi için ellerinden geleni yapıyor. Yıllar geçtikten ve eğitim süreci bittikten sonra bir meslek edindiklerini görmek ise onlar için en büyük mutluluk. Şimdiyse yurt dışından benzer bir hikayeyle karşınızdayız. Oğlu için 30 yıl boyunca hizmetçilik yapan bir anne, oğlunun pilot olduğu uçuşta birçok duyguyu bir arada yaşadı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olayı ülkemizde de yaşamıştık.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olayı ülkemizde de yaşamıştık.

Anne ve babasını karşılayan Türk pilot günlerce yakışıklılığıyla gündemden düşmemişti. Anne ve babasının yaşadığı gurur ve duygulu anlar da kalplerimizi eritmişti.

O anlara dönmek isteyenler için 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Muhammed Atalay

42 yaşımdayım, annem olmadı. Bu sabah anneliğin ne olduğunu gördüm.