Anne ve Babasını Uçakta Karşılayan Pilot Yaşattığı Gururla Duygusal Anlara Vesile Oldu

Eğitim süreçlerimizde ailelerimizin verdiği destek paha biçilemez. Çocukları iyi bir meslek sahibi olabilsin diye dişinden tırnağından artıranlar, bütün gün çalışsa da eve gelince ödev yaptıranlar, hafta sonlarını kurslara götürerek geçirenler ve daha nice örnekle onların hakkı ödenmez. Gün sonunda ise tek istedikleri çocuklarının mesleklerini eline aldığını görmek.

Tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. Osman Nuri Özdemir adlı pilotun geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı video içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!