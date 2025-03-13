Anne ve Babasını Uçakta Karşılayan Pilot Yaşattığı Gururla Duygusal Anlara Vesile Oldu

Eğitim süreçlerimizde ailelerimizin verdiği destek paha biçilemez. Çocukları iyi bir meslek sahibi olabilsin diye dişinden tırnağından artıranlar, bütün gün çalışsa da eve gelince ödev yaptıranlar, hafta sonlarını kurslara götürerek geçirenler ve daha nice örnekle onların hakkı ödenmez. Gün sonunda ise tek istedikleri çocuklarının mesleklerini eline aldığını görmek.
Tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. Osman Nuri Özdemir adlı pilotun geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı video içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pilotumuz ilk sıralardaki koltukları anne ve babasına ayırmış, onların gelmesini beklerken o anlar kayıttaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesinin de duyguları gözlerinden okunuyordu.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın