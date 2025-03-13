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Anne ve Babasını Uçakta Karşılayan Pilot Yaşattığı Gururla Duygusal Anlara Vesile Oldu

Anne ve Babasını Uçakta Karşılayan Pilot Yaşattığı Gururla Duygusal Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.03.2025 - 12:26

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Eğitim süreçlerimizde ailelerimizin verdiği destek paha biçilemez. Çocukları iyi bir meslek sahibi olabilsin diye dişinden tırnağından artıranlar, bütün gün çalışsa da eve gelince ödev yaptıranlar, hafta sonlarını kurslara götürerek geçirenler ve daha nice örnekle onların hakkı ödenmez. Gün sonunda ise tek istedikleri çocuklarının mesleklerini eline aldığını görmek. 

Tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. Osman Nuri Özdemir adlı pilotun geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı video içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!

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Pilotumuz ilk sıralardaki koltukları anne ve babasına ayırmış, onların gelmesini beklerken o anlar kayıttaydı.

Pilotumuz ilk sıralardaki koltukları anne ve babasına ayırmış, onların gelmesini beklerken o anlar kayıttaydı.

Anne ve babasını karşılayan pilot, uçuşu gerçekleştirmeden önce onlara destekleri için bir konuşma yaparak gönülleri fethetti. Babasının gururdan akan gözyaşlarına bizler de eşlik ettik.

Annesinin de duyguları gözlerinden okunuyordu.

Annesinin de duyguları gözlerinden okunuyordu.

Biricik oğullarının jesti bir ömür unutulmayacak anlara vesile olmuştu ve bu onların emekleri ve çabaları sayesindeydi. Sosyal medyada viral olan videoya beğeniler yağdı. İyi dilekler de yorum kutusundan eksik olmadı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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