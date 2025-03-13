Sokakta Buldukları Köpeği Sahiplenen Aile Sevginin İyileştirici Gücünü Kanıtladı!

Hayvan dostlarımız bir başlarına yaşam mücadelesi verdiği sokaklarda her zaman şanslı olamayabiliyor. Hastalıklar, diğer hayvanların saldırıları, açlık, susuzluk ve dahası… Bazen onlara uzattığımız bir yardım eli bizim için basit olsa da onların tüm hayatlarına bedel olabiliyor.
Şimdi dünyalar tatlısı Salva adlı köpeğin hikayesiyle karşınızdayız. Salva, hayatının şansı olan sahibiyle tanışmasıyla birlikte harika değişim yaşayanlardan. Gelin detaylara geçelim.
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Salva’nın sahibi onu sokakta bulduğunda korkak, agresif ve mutsuz olduğunu videoda dile getirmişti.
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Salva 4 ay süren bu süreçte hem sahibinden gelen sevgiyi kabul etmiş hem de ne olduğunu öğrenmişti.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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böyle videolara benim de gözlerim doluyo izleyemiyorum istemiyorum duygulanmak ama engel olamıyorum
Bayılıyorum böyle sonu mutlu sonlu içeriklere bir canın kurtuluşunu izlemek paha biçilemez iyi insanlar iyi ki iyi ki iyi ki varlar 🐾❤️
Demek ki köpeğin yeri sokak değil