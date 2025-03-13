Sokakta Buldukları Köpeği Sahiplenen Aile Sevginin İyileştirici Gücünü Kanıtladı!

Hayvan dostlarımız bir başlarına yaşam mücadelesi verdiği sokaklarda her zaman şanslı olamayabiliyor. Hastalıklar, diğer hayvanların saldırıları, açlık, susuzluk ve dahası… Bazen onlara uzattığımız bir yardım eli bizim için basit olsa da onların tüm hayatlarına bedel olabiliyor.

Şimdi dünyalar tatlısı Salva adlı köpeğin hikayesiyle karşınızdayız. Salva, hayatının şansı olan sahibiyle tanışmasıyla birlikte harika değişim yaşayanlardan. Gelin detaylara geçelim.