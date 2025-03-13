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Sokakta Buldukları Köpeği Sahiplenen Aile Sevginin İyileştirici Gücünü Kanıtladı!

Sokakta Buldukları Köpeği Sahiplenen Aile Sevginin İyileştirici Gücünü Kanıtladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.03.2025 - 10:55

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Hayvan dostlarımız bir başlarına yaşam mücadelesi verdiği sokaklarda her zaman şanslı olamayabiliyor. Hastalıklar, diğer hayvanların saldırıları, açlık, susuzluk ve dahası… Bazen onlara uzattığımız bir yardım eli bizim için basit olsa da onların tüm hayatlarına bedel olabiliyor. 

Şimdi dünyalar tatlısı Salva adlı köpeğin hikayesiyle karşınızdayız. Salva, hayatının şansı olan sahibiyle tanışmasıyla birlikte harika değişim yaşayanlardan. Gelin detaylara geçelim.

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Salva’nın sahibi onu sokakta bulduğunda korkak, agresif ve mutsuz olduğunu videoda dile getirmişti.

Salva’nın sahibi onu sokakta bulduğunda korkak, agresif ve mutsuz olduğunu videoda dile getirmişti.

Sahibi onu eve getirdikten sonra bakımlarını ve tedavilerini yaptırmış Salva’nın kendisine alışmasını sabırla beklemişti. Salva, artık sıcak yuvasında sevgi dolu bir aileye sahipti. Hal böyle olunca o da korkularını yenmiş ve sahibine ilk adımını atarak harika bir dostluk başlangıcına imza atmıştı.

Salva 4 ay süren bu süreçte hem sahibinden gelen sevgiyi kabul etmiş hem de ne olduğunu öğrenmişti.

Salva 4 ay süren bu süreçte hem sahibinden gelen sevgiyi kabul etmiş hem de ne olduğunu öğrenmişti.

@salvita.gandarillas adlı Instagram sayfasından Salva’nın değişen yeni ve mutlu hayatına dair detayları sizler de takip edebilirsiniz! Her patili dostumuzun aynı şansa sahip olması dileğiyle.🩷

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Emrullah artrk

böyle videolara benim de gözlerim doluyo izleyemiyorum istemiyorum duygulanmak ama engel olamıyorum

KumdanKum

Bayılıyorum böyle sonu mutlu sonlu içeriklere bir canın kurtuluşunu izlemek paha biçilemez iyi insanlar iyi ki iyi ki iyi ki varlar 🐾❤️

besnik brezhnica

Demek ki köpeğin yeri sokak değil