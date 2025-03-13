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Evin Annesinden Azar Yiyen Kedinin Anlıyor Gibi Dinlediği Anlar Gülümsetti

Evin Annesinden Azar Yiyen Kedinin Anlıyor Gibi Dinlediği Anlar Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.03.2025 - 08:37

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Patili dostlarımızdan kedilerin zekasını hafife almamak lazım. Bugüne kadar sahiplerini anlayan hayvanlar hep köpekler olara anılsa da kediler de işlerine gelince her dediğimizi anlıyorlar. Ama dediğimiz gibi önemli olan işlerine gelmesi. Sizler de kedi sahibiyseniz bilirsiniz ki evin hakimiyeti onlardadır. İstedikleri yerde yatarlar, istedikleri kişiden ilgi alırlar, keyiflerine göre takılırlar. 

Şimdiyse @_gulsum_almira55 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gencin paylaşımıyla karşınızdayız. Dünyalar tatlısı tekir cinsi kedisiyle, annesinin arasında geçenleri kayda alan genç kısa sürede etkileşimleri topladı. Videoya beğeniler ve yorumlar yağdı. Gelin neler yaşanmış bir de biz bakalım.

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Evin tüm yükü omuzlarında olan biricik annelerimizin de bazen sabrı taşıyor.

Evin tüm yükü omuzlarında olan biricik annelerimizin de bazen sabrı taşıyor.

Gülsüm adlı genç kadının annesi de hem kızını hem kedisini karşısına almış, tüm sinirini dile getiriyordu. İşin ilginç yanıysa tekir dostumuzun pür dikkat ve gözlerinin içine bakarak onu dinliyor oluşuydu.

Ara ara Gülsüm adlı genç kadına da bakarak adeta annelerini susturmak için yardım istiyordu.

Ara ara Gülsüm adlı genç kadına da bakarak adeta annelerini susturmak için yardım istiyordu.

Dakikalarca azarı dinleyen tekir dostumuzun gözlerindeki ifade kalpleri eritti. “Anne tarafından fırçalanan kız ve kedinin çaresizliği” notuyla paylaşılan videoda, evin annesi de “İkinize de söylüyorum. Bir anormallik var sizde, sizinle mi uğraşacağım be ben!” diyordu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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