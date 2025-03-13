Evin Annesinden Azar Yiyen Kedinin Anlıyor Gibi Dinlediği Anlar Gülümsetti

Patili dostlarımızdan kedilerin zekasını hafife almamak lazım. Bugüne kadar sahiplerini anlayan hayvanlar hep köpekler olara anılsa da kediler de işlerine gelince her dediğimizi anlıyorlar. Ama dediğimiz gibi önemli olan işlerine gelmesi. Sizler de kedi sahibiyseniz bilirsiniz ki evin hakimiyeti onlardadır. İstedikleri yerde yatarlar, istedikleri kişiden ilgi alırlar, keyiflerine göre takılırlar.

Şimdiyse @_gulsum_almira55 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gencin paylaşımıyla karşınızdayız. Dünyalar tatlısı tekir cinsi kedisiyle, annesinin arasında geçenleri kayda alan genç kısa sürede etkileşimleri topladı. Videoya beğeniler ve yorumlar yağdı. Gelin neler yaşanmış bir de biz bakalım.