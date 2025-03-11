“Hayvanlar Influencer Olsaydı Nasıl Olurdu” Sorusuna Parodi Çeken Veteriner

Mirhat Dalyan adlı veteriner hekim, son zamanlarda ürettiği içerikleriyle adeta her sosyal mecrada karşımıza çıkıyor. Şimdiyse kliniğe gelen hastalarının influencer olduğu bir evrene dair parodi videosu paylaşmasıyla etkileşim aldı. Gelin birlikte o anları izleyelim!
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Sahiden hayvanların influencerlık yaptığı bir evren hayali sizce de güzel değil mi?
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Mirhat Dalyan da hayvanlarının cinslerine göre ne konuda içerik üreteceklerini videosunda göstermişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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