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“Hayvanlar Influencer Olsaydı Nasıl Olurdu” Sorusuna Parodi Çeken Veteriner

“Hayvanlar Influencer Olsaydı Nasıl Olurdu” Sorusuna Parodi Çeken Veteriner

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.03.2025 - 00:05

İçerik Devam Ediyor

Mirhat Dalyan adlı veteriner hekim, son zamanlarda ürettiği içerikleriyle adeta her sosyal mecrada karşımıza çıkıyor. Şimdiyse kliniğe gelen hastalarının influencer olduğu bir evrene dair parodi videosu paylaşmasıyla etkileşim aldı. Gelin birlikte o anları izleyelim!

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Sahiden hayvanların influencerlık yaptığı bir evren hayali sizce de güzel değil mi?

Sahiden hayvanların influencerlık yaptığı bir evren hayali sizce de güzel değil mi?

Biricik dostlarımız hayatımızın en güzel yanlarından. Onları bir de influencer olarak görsek her şey daha da komik olurdu.

Mirhat Dalyan da hayvanlarının cinslerine göre ne konuda içerik üreteceklerini videosunda göstermişti.

Mirhat Dalyan da hayvanlarının cinslerine göre ne konuda içerik üreteceklerini videosunda göstermişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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