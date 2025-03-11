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Oğuzhan Alpdoğan “Ailenin Huysuz Dedesi” Parodisiyle Yine Oyunculuğunu Konuşturdu!

Oğuzhan Alpdoğan “Ailenin Huysuz Dedesi” Parodisiyle Yine Oyunculuğunu Konuşturdu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 22:38

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Sosyal medyaya başladığı günden bu yana her videosunda başarı elde eden Oğuzhan Alpdoğan, artık ülkemizin sosyoloğu olarak anılıyor. Canlandırdığı her tiplemeyi adeta yaşamışçasına yansıtan Alpdoğan’ın oyunculuğu da alkışları hak ediyor. Şimdiyse ailelerin olmazsa olmazı huysuz dedeleri anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Alpdoğan paylaşımı, “İftar sofrasından erken kalkıp cami çay ocağına giden huysuz dede” notuyla yapmıştı.

Alpdoğan paylaşımı, “İftar sofrasından erken kalkıp cami çay ocağına giden huysuz dede” notuyla yapmıştı.

Her dede böyle olmasa da sizler de Alpdoğan’ın anlattığı huylara sahip bir dedeyi muhakkak tanımışsınızdır.

Dünya önlerine serilse de bazen onlar için yetmez.

Dünya önlerine serilse de bazen onlar için yetmez.

Alpdoğan da Ramazan ayına özel bu paylaşımıyla adeta o dedelerden olmuştu. Yorumlarda yine övgüleri toplayan içerik üreticisi bizlere de tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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