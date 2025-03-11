Oğuzhan Alpdoğan “Ailenin Huysuz Dedesi” Parodisiyle Yine Oyunculuğunu Konuşturdu!

Sosyal medyaya başladığı günden bu yana her videosunda başarı elde eden Oğuzhan Alpdoğan, artık ülkemizin sosyoloğu olarak anılıyor. Canlandırdığı her tiplemeyi adeta yaşamışçasına yansıtan Alpdoğan’ın oyunculuğu da alkışları hak ediyor. Şimdiyse ailelerin olmazsa olmazı huysuz dedeleri anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Alpdoğan paylaşımı, “İftar sofrasından erken kalkıp cami çay ocağına giden huysuz dede” notuyla yapmıştı.
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Dünya önlerine serilse de bazen onlar için yetmez.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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