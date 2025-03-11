Oğuzhan Alpdoğan “Ailenin Huysuz Dedesi” Parodisiyle Yine Oyunculuğunu Konuşturdu!

Sosyal medyaya başladığı günden bu yana her videosunda başarı elde eden Oğuzhan Alpdoğan, artık ülkemizin sosyoloğu olarak anılıyor. Canlandırdığı her tiplemeyi adeta yaşamışçasına yansıtan Alpdoğan’ın oyunculuğu da alkışları hak ediyor. Şimdiyse ailelerin olmazsa olmazı huysuz dedeleri anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim.