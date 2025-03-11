Bir Yayınevi Çalışanlarına Sunduğu Yan Haklarla Gündeme Geldi: “Nereden Başvuruyoruz?”

Her iş yerinin kendine göre belirlediği yan haklar oluyor. Ancak kimi iş yerleri bu konuda adeta şov yapıyor. Yükselen Zeka Yayınevi de onlardan biri. Bu sıralar sosyal medyada yan hakların dile getirildiği video konsepti akım olmuş durumda. Yükselen Zeka Yayınevi de akıma katılınca yan haklarıyla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.