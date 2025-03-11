Bir Yayınevi Çalışanlarına Sunduğu Yan Haklarla Gündeme Geldi: “Nereden Başvuruyoruz?”

Her iş yerinin kendine göre belirlediği yan haklar oluyor. Ancak kimi iş yerleri bu konuda adeta şov yapıyor. Yükselen Zeka Yayınevi de onlardan biri. Bu sıralar sosyal medyada yan hakların dile getirildiği video konsepti akım olmuş durumda. Yükselen Zeka Yayınevi de akıma katılınca yan haklarıyla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.
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Her çalışan kendine göre şirketin sunduğu yan haklar arasından en sevdiğini dile getirmişti.
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Video kısa sürede viral olunca izleyiciler de yorumlarda bir araya geldi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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