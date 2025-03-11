onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Yayınevi Çalışanlarına Sunduğu Yan Haklarla Gündeme Geldi: “Nereden Başvuruyoruz?”

Bir Yayınevi Çalışanlarına Sunduğu Yan Haklarla Gündeme Geldi: “Nereden Başvuruyoruz?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 21:49

İçerik Devam Ediyor

Her iş yerinin kendine göre belirlediği yan haklar oluyor. Ancak kimi iş yerleri bu konuda adeta şov yapıyor. Yükselen Zeka Yayınevi de onlardan biri. Bu sıralar sosyal medyada yan hakların dile getirildiği video konsepti akım olmuş durumda. Yükselen Zeka Yayınevi de akıma katılınca yan haklarıyla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her çalışan kendine göre şirketin sunduğu yan haklar arasından en sevdiğini dile getirmişti.

Her çalışan kendine göre şirketin sunduğu yan haklar arasından en sevdiğini dile getirmişti.

Şirketin 5 yıl üzeri çalışanlarının tatilini karşılaması, Ramazan’da erken çıkabilme şansı, yıllık iznin yıla göre artması, kıdeme göre yüksek prim verilmesi, doğum günü izni ve Cumhuriyetin 100. yılında altın hediyesi cevaplar arasındaydı.

Video kısa sürede viral olunca izleyiciler de yorumlarda bir araya geldi.

Video kısa sürede viral olunca izleyiciler de yorumlarda bir araya geldi.

Herkes imkanların iyiliğine değinmiş ve iş başvurusu için gerekenleri sormuştu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın