Artvin’de Heyelanda 50 Metre Sürüklenen Evde Çatlak Bile Oluşmadı: “Helal Para, İyi Usta, İyi Malzeme”
Artvin’de Heyelanda 50 Metre Sürüklenen Evde Çatlak Bile Oluşmadı: “Helal Para, İyi Usta, İyi Malzeme”
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Heyelan sonucu 50 metre sürüklenen iki katlı evin yapı bütünlüğü bozulmamıştı.
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“Emeklerimize acıdık, yaşlandığımızda rahat edelim dedik ama olmadı.”
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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