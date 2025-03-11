onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Artvin’de Heyelanda 50 Metre Sürüklenen Evde Çatlak Bile Oluşmadı: “Helal Para, İyi Usta, İyi Malzeme”

Artvin’de Heyelanda 50 Metre Sürüklenen Evde Çatlak Bile Oluşmadı: “Helal Para, İyi Usta, İyi Malzeme”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 19:36

Artvin’in Hopa ilçesinde yer alan Ortahopa Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonucu bir ev 50 metre sürüklendi. Dikkat çeken ise evin olduğu gibi sürüklenmesi, çatlak dahi oluşmamasıydı. Ev sahibi Hikmet Kapucu başına gelen olay karşısında DHA mikrofonlarına konuştu. 

Detaylar için 👇

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heyelan sonucu 50 metre sürüklenen iki katlı evin yapı bütünlüğü bozulmamıştı.

Heyelan sonucu 50 metre sürüklenen iki katlı evin yapı bütünlüğü bozulmamıştı.

Ev sahibi Kapucu, “Helal para ile yapıp, iyi usta bulmuşum. Evde çatlak dahi yok.” sözlerini söyledi. Evin yıkım kararıyla birlikte üzüntüsünü de dile getirdi.

“Emeklerimize acıdık, yaşlandığımızda rahat edelim dedik ama olmadı.”

“Emeklerimize acıdık, yaşlandığımızda rahat edelim dedik ama olmadı.”

Eve başka bir güzergahtan yol çalışmaları başladı. Çalışmaların sonucunda tahliye edilen ev yıkılacak.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın