Lohusalık Sürecinde Olan Kadın Her Şeyi Mükemmel Yansıtan Influencerlar Hakkında İçini Döktü

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte gördüğümüz “mükemmel” hayatlarla istemeden kıyas yapar olduk. Yeni anne olan ve lohusalık süreci yaşayan bir kadın da duygularını ve düşüncelerini @ilkseneva adlı TikTok hesabından yaptığı paylaşımıyla dile getirdi. “Gerçek anne günlükleri” adında bir video serisi başlatan kadın, yaşadıklarını şeffaf bir şekilde aktararak, kendisiyle aynı süreçte olanlara destek oldu.
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Serinin 6. videosu olan paylaşımla karşınızdayız.
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Influencerların, sürekli toplu ve temiz evleri olmasını, cilt bakım rutinlerini eksiksiz tamamlamalarını, bebekleriyle rahatlıkla gezebilmelerini örnek vermişti.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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