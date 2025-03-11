Lohusalık Sürecinde Olan Kadın Her Şeyi Mükemmel Yansıtan Influencerlar Hakkında İçini Döktü

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte gördüğümüz “mükemmel” hayatlarla istemeden kıyas yapar olduk. Yeni anne olan ve lohusalık süreci yaşayan bir kadın da duygularını ve düşüncelerini @ilkseneva adlı TikTok hesabından yaptığı paylaşımıyla dile getirdi. “Gerçek anne günlükleri” adında bir video serisi başlatan kadın, yaşadıklarını şeffaf bir şekilde aktararak, kendisiyle aynı süreçte olanlara destek oldu.