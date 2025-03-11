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Lohusalık Sürecinde Olan Kadın Her Şeyi Mükemmel Yansıtan Influencerlar Hakkında İçini Döktü

Lohusalık Sürecinde Olan Kadın Her Şeyi Mükemmel Yansıtan Influencerlar Hakkında İçini Döktü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 16:59

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Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte gördüğümüz “mükemmel” hayatlarla istemeden kıyas yapar olduk. Yeni anne olan ve lohusalık süreci yaşayan bir kadın da duygularını ve düşüncelerini @ilkseneva adlı TikTok hesabından yaptığı paylaşımıyla dile getirdi. “Gerçek anne günlükleri” adında bir video serisi başlatan kadın, yaşadıklarını şeffaf bir şekilde aktararak, kendisiyle aynı süreçte olanlara destek oldu.

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Serinin 6. videosu olan paylaşımla karşınızdayız.

Serinin 6. videosu olan paylaşımla karşınızdayız.

Bu videosunda “Anneliğimizi yetersiz hissettiren influencerlar” başlığı atan kadın, anne olduğundan bu yana yaşadığı zorlukları dile getirmiş ve sosyal medyada anneliğe dair paylaşılan hayatların nasıl bu kadar “mükemmel” olduğunu sorgulamıştı.

Influencerların, sürekli toplu ve temiz evleri olmasını, cilt bakım rutinlerini eksiksiz tamamlamalarını, bebekleriyle rahatlıkla gezebilmelerini örnek vermişti.

Influencerların, sürekli toplu ve temiz evleri olmasını, cilt bakım rutinlerini eksiksiz tamamlamalarını, bebekleriyle rahatlıkla gezebilmelerini örnek vermişti.

Sonuç olarak ise “Size kendinizi kötü hissettiren insanlardan uzak durun. Hem gerçek hayatta hem sosyal medyada” sözlerini söylemişti. Siz sosyal medyaya yansıtılan hayatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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