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Aradığımız Meslek: Hindistan’da Görevi Asansör Tuşuna Basmak Olan Çalışan

Aradığımız Meslek: Hindistan’da Görevi Asansör Tuşuna Basmak Olan Çalışan

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 14:22

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Hindistan’dan paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Asansörün içinde oturarak çalışan bir kadın dikkat çekmişti. Çünkü görevi asansöre binenlerin çıkacağı kat tuşuna basmaktı. İzleyicilerin dikkatini çeken meslek, bir yandan da imrendirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Herkesin iş yükünün kendine göre bir ağırlığı olsa da asansör tuşuna basma görevi epey ilgi çekti.

Herkesin iş yükünün kendine göre bir ağırlığı olsa da asansör tuşuna basma görevi epey ilgi çekti.

İzleyiciler bu meslek karşısında yorumlarda buluştu ve “aradığım meslek, hayallerimizdeki iş, böyle iş vardı da biz mi çalışmadık” şeklinde yorumlar yaptı.

Kimi izleyicilerse Türkiye’de de birkaç iş yerinde ve AVM’de bu mesleği yapan kişilerin olduğunu dile getirdi.

Kimi izleyicilerse Türkiye’de de birkaç iş yerinde ve AVM’de bu mesleği yapan kişilerin olduğunu dile getirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz, böyle bir işte çalışmak rahat olur muydu? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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