Aradığımız Meslek: Hindistan’da Görevi Asansör Tuşuna Basmak Olan Çalışan

Hindistan’dan paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Asansörün içinde oturarak çalışan bir kadın dikkat çekmişti. Çünkü görevi asansöre binenlerin çıkacağı kat tuşuna basmaktı. İzleyicilerin dikkatini çeken meslek, bir yandan da imrendirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Herkesin iş yükünün kendine göre bir ağırlığı olsa da asansör tuşuna basma görevi epey ilgi çekti.
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Kimi izleyicilerse Türkiye’de de birkaç iş yerinde ve AVM’de bu mesleği yapan kişilerin olduğunu dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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