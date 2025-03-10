Herkesin iPhone Kullanmasından Yola Çıkarak Ekonomi Analizi Yapan Vatandaş

Geçtiğimiz yıllarda bir sokak röportajında “Çıkar telefonunu” diyen dayıyı hatırlamayanınız yoktur. Kullanılan telefonlardan yola çıkarak ekonomi analizi yapmak sanıyoruz ki bitmeyecek. Çünkü aynı mantıkla ekonomiyi yorumlayan bir vatandaş daha UBE Haber’e verdiği röportajla gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin iPhone kullandığını söyleyen vatandaş, ekonominin iyi olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Herkeste para var, yok değil.” diyen vatandaş muhabirin sorusuyla cebinde ne kadar olduğunu açıkladı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın