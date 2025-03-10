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Herkesin iPhone Kullanmasından Yola Çıkarak Ekonomi Analizi Yapan Vatandaş

Herkesin iPhone Kullanmasından Yola Çıkarak Ekonomi Analizi Yapan Vatandaş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 12:09

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Geçtiğimiz yıllarda bir sokak röportajında “Çıkar telefonunu” diyen dayıyı hatırlamayanınız yoktur. Kullanılan telefonlardan yola çıkarak ekonomi analizi yapmak sanıyoruz ki bitmeyecek. Çünkü aynı mantıkla ekonomiyi yorumlayan bir vatandaş daha UBE Haber’e verdiği röportajla gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Herkesin iPhone kullandığını söyleyen vatandaş, ekonominin iyi olduğunu dile getirdi.

Herkesin iPhone kullandığını söyleyen vatandaş, ekonominin iyi olduğunu dile getirdi.

Telefonunu sarj etmek için sarj aleti arayışına girmiş ve vatandaşların iPhone kullandığını görmüştü. Yokluk olmadığı sonucuna varan vatandaş muhabiri de şaşırttı.

“Herkeste para var, yok değil.” diyen vatandaş muhabirin sorusuyla cebinde ne kadar olduğunu açıkladı.

“Herkeste para var, yok değil.” diyen vatandaş muhabirin sorusuyla cebinde ne kadar olduğunu açıkladı.

Muhabir, “Sizde para var mı?” demişti. Vatandaş da “Çok şükür” deyince muhabir cebinde ne kadar olduğunu sordu. Vatandaşın cebinden 130 TL çıktı ve “Yeter, daha ne olsun?” sözlerini dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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