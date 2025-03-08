Bir İçerik Üreticisi Hayvanlara “Annem” Denilmesi ile Doğurganlığı İlişkilendirince Akıl Tutulması Yaşattı

@beyga_akademi adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir kadın, evcil hayvanlara “annem” denilmesiyle ilgili iddiasıyla tepki topladı. İçerik üreticisi, cildindeki sivilcelerin şikayetiyle doktora gitmiş ve süt hormonu olan prolaktin hormonunun yüksek olduğunu öğrenmişti. Doktor kendisine “Bir çocuğun var gibi mi hissediyorsun?” diye sorunca içerik üreticisi olayı evcil hayvanlarıyla ilişkilendirmişti.
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Evcil hayvanlarını “annem” diye seven kadın, onlarla annelik duygusunu hissettiğini ve bedenini yanılttığını iddia etti.
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Kadın ise evcil hayvanlara “annem” yerine, ismiyle seslenilmesi gerektiğini söylemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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