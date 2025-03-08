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Bir İçerik Üreticisi Hayvanlara “Annem” Denilmesi ile Doğurganlığı İlişkilendirince Akıl Tutulması Yaşattı

Bir İçerik Üreticisi Hayvanlara “Annem” Denilmesi ile Doğurganlığı İlişkilendirince Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 17:12

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@beyga_akademi adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir kadın, evcil hayvanlara “annem” denilmesiyle ilgili iddiasıyla tepki topladı. İçerik üreticisi, cildindeki sivilcelerin şikayetiyle doktora gitmiş ve süt hormonu olan prolaktin hormonunun yüksek olduğunu öğrenmişti. Doktor kendisine “Bir çocuğun var gibi mi hissediyorsun?” diye sorunca içerik üreticisi olayı evcil hayvanlarıyla ilişkilendirmişti.

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Evcil hayvanlarını “annem” diye seven kadın, onlarla annelik duygusunu hissettiğini ve bedenini yanılttığını iddia etti.

Evcil hayvanlarını “annem” diye seven kadın, onlarla annelik duygusunu hissettiğini ve bedenini yanılttığını iddia etti.

İzleyiciler bu iddia karşısında yorumlarda buluştu. Sosyal medya, kirli bilgilerin yayılmasında büyük rol oynarken kaynağı olmayan böyle bir paylaşımı doğru bulmadıklarını dile getirdiler.

Kadın ise evcil hayvanlara “annem” yerine, ismiyle seslenilmesi gerektiğini söylemişti.

Kadın ise evcil hayvanlara “annem” yerine, ismiyle seslenilmesi gerektiğini söylemişti.

Bedenin zaten bir çocuğa sahip olduğunu düşünmesiyle kişilerin gerçekten çocuk sahibi olamaması gibi bir ihtimali savunması doğru karşılanmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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