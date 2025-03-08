Bir İçerik Üreticisi Hayvanlara “Annem” Denilmesi ile Doğurganlığı İlişkilendirince Akıl Tutulması Yaşattı

@beyga_akademi adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir kadın, evcil hayvanlara “annem” denilmesiyle ilgili iddiasıyla tepki topladı. İçerik üreticisi, cildindeki sivilcelerin şikayetiyle doktora gitmiş ve süt hormonu olan prolaktin hormonunun yüksek olduğunu öğrenmişti. Doktor kendisine “Bir çocuğun var gibi mi hissediyorsun?” diye sorunca içerik üreticisi olayı evcil hayvanlarıyla ilişkilendirmişti.