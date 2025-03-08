22 Yıldır Felçli Eşine Bakan Koca Yürekli Zehra Teyze Dünya Kadınlar Günü’nde Gönülleri Fethetti!

Antalya Serik’te yaşayan 65 yaşındaki Zehra Ekşili ve 71 yaşındaki Salih Ekşili çifti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kayda yansıyan videolarıyla gündeme geldi. 71 yaşındaki Salih Ekşili’nin 22 yıldır sağ tarafı felçli olduğu için eşi Zehra Ekşili ona bakıyordu. Koca yürekli kadın, “Sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanındayım” sözleriyle yüreklerimize dokundu.

Kaynak: İHA