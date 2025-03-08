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22 Yıldır Felçli Eşine Bakan Koca Yürekli Zehra Teyze Dünya Kadınlar Günü’nde Gönülleri Fethetti!

22 Yıldır Felçli Eşine Bakan Koca Yürekli Zehra Teyze Dünya Kadınlar Günü’nde Gönülleri Fethetti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 15:25

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Antalya Serik’te yaşayan 65 yaşındaki Zehra Ekşili ve 71 yaşındaki Salih Ekşili çifti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kayda yansıyan videolarıyla gündeme geldi. 71 yaşındaki Salih Ekşili’nin 22 yıldır sağ tarafı felçli olduğu için eşi Zehra Ekşili ona bakıyordu. Koca yürekli kadın, “Sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanındayım” sözleriyle yüreklerimize dokundu.

Kaynak: İHA

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Teyzemiz Dünya Kadınlar Günü’nde eşini tıraş ederken oradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekmişti.

Teyzemiz Dünya Kadınlar Günü’nde eşini tıraş ederken oradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekmişti.

Videoyu çeken kişi, “Kadınların hakkı ödenebilir mi?” sözleriyle o anlara eşlik etmişti. Zehra teyzemizin eşiyle birlikte annesine de baktığı öğrenildi.

Merhametli kadının gençlere bir mesajı oldu.

Merhametli kadının gençlere bir mesajı oldu.

“Sadece iyi günde değil, kötü günde de yanındayım. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum” sözlerini dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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