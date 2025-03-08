6284 Hayat Değiştirir! Onedio’nun 8 Mart Kadınlar Günü’nde Yayınladığı Reklam Çarpıcı Gerçekle Yüzleştirdi
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu gün kadınlar meydanlarda özgürce kutlama yapması gerekirken yine yasaklarla karşı karşıya kaldı. Kadınlar bu gün sokaklarda kahkahayla kutlama yapması gerekirken kahkahalarımızın yerini erkekler tarafından katledilen kız kardeşlerimizin ardından adalet arayışımız aldı.
Hayatta kalmayı başarmak bir başarı hikayesi olmamalı! Erkek şiddeti ve şiddeti engelleyecek politikalar devam ettikçe 8 Mart bir bayram değil direniş günü olmayı sürdürecek.
7’den 77’ye erkek şiddetiyle karşı karşıya kalan her kadın “Ölmek istemiyoruz” sözleriyle yaşamak istediğini haykırırken 3. sayfalar yine kadın cinayetleriyle doldu. Katil erkekler değil, adalet arayan kadınların yine sesi kesilmeye çalışıldı.
Onedio 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada gündem olan bir gerçekliğe imza attı. Onedio okuyucusu siteye ya da herhangi bir içeriğe girdiğinde karşısında bir bahis reklamı gördüğünü sandı. Ancak reklama tıklayanlar çarpıcı gerçekle yüzleşti.
Onedio, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekti.
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