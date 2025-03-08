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6284 Hayat Değiştirir! Onedio’nun 8 Mart Kadınlar Günü’nde Yayınladığı Reklam Çarpıcı Gerçekle Yüzleştirdi

6284 Hayat Değiştirir! Onedio’nun 8 Mart Kadınlar Günü’nde Yayınladığı Reklam Çarpıcı Gerçekle Yüzleştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 13:54

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu gün kadınlar meydanlarda özgürce kutlama yapması gerekirken yine yasaklarla karşı karşıya kaldı. Kadınlar bu gün sokaklarda kahkahayla kutlama yapması gerekirken kahkahalarımızın yerini erkekler tarafından katledilen kız kardeşlerimizin ardından adalet arayışımız aldı.

Hayatta kalmayı başarmak bir başarı hikayesi olmamalı! Erkek şiddeti ve şiddeti engelleyecek politikalar devam ettikçe 8 Mart bir bayram değil direniş günü olmayı sürdürecek. 

7’den 77’ye erkek şiddetiyle karşı karşıya kalan her kadın “Ölmek istemiyoruz” sözleriyle yaşamak istediğini haykırırken 3. sayfalar yine kadın cinayetleriyle doldu. Katil erkekler değil, adalet arayan kadınların yine sesi kesilmeye çalışıldı. 

Onedio 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada gündem olan bir gerçekliğe imza attı. Onedio okuyucusu siteye ya da herhangi bir içeriğe girdiğinde karşısında bir bahis reklamı gördüğünü sandı. Ancak reklama tıklayanlar çarpıcı gerçekle yüzleşti.

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Onedio, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Onedio, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Onedio'ya giren okuyucu 6284 başlıklı bir bahis reklamıyla karşılaştığını düşünüyordu. Ancak reklama tıklayanlar '6284 Hayatları Değiştirir' (Sayfaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz) başlıklı bir sayfayla karşılaştı.

Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet verilerinin yer aldığı sayfa üstü kapatılmak istenen gerçeklere dair tokat gibi yanıt oldu. 

Kadınlar için hayati önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi şiddet yanlısı ve failleri aklayan pek çok kişi tarafından hedef gösterildi. Kadınları koruyan ve faillere etkili ceza verilmesini öngören Sözleşme, bir gece yarısı yürürlükten kaldırıldı. Uzun bir süredir ise 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gericilerin ve şiddeti aklayanların hedefinde. 

6284 sayılı yasanın önemine vurgu yapan Onedio'nun bu girişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelin hep birlikte kim ne yorum yapmış göz atalım 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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