6284 Hayat Değiştirir! Onedio’nun 8 Mart Kadınlar Günü’nde Yayınladığı Reklam Çarpıcı Gerçekle Yüzleştirdi

Onedio'ya giren okuyucu 6284 başlıklı bir bahis reklamıyla karşılaştığını düşünüyordu. Ancak reklama tıklayanlar '6284 Hayatları Değiştirir' (Sayfaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz) başlıklı bir sayfayla karşılaştı.

Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet verilerinin yer aldığı sayfa üstü kapatılmak istenen gerçeklere dair tokat gibi yanıt oldu.

Kadınlar için hayati önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi şiddet yanlısı ve failleri aklayan pek çok kişi tarafından hedef gösterildi. Kadınları koruyan ve faillere etkili ceza verilmesini öngören Sözleşme, bir gece yarısı yürürlükten kaldırıldı. Uzun bir süredir ise 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gericilerin ve şiddeti aklayanların hedefinde.

6284 sayılı yasanın önemine vurgu yapan Onedio'nun bu girişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelin hep birlikte kim ne yorum yapmış göz atalım 👇