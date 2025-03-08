Kadının Yeri Evi Değil Her Yerdir! Sosyal Medyada Aldatıcı Pembe Dünya 'Tradwife'lar

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar mücadelesini sürüyor. Artan cinayetlere, kürtaj hakkından kadın sünnetine, eşit iş eşit ücret talepleri sokaklarda, meydanlarda yankılanıyor. Kadınlar hayatın gerçekliğiyle kendilerine dayatılan engellerle mücadele ederken başta Instagram ve TikTok başta olmak üzere sosyal medyada ‘geleneksel eş’ anlamına gelen ‘tradwife’ kavramı romantikleştiriliyor. Bu kavramı aslında pek uzun ve kibarlaştıracak cümlelerle anlatamaya gerek yok. ‘Traditional wife’ (geleneksel eş) kelimesinden gelen ‘tradwife’a göre “Kadının yeri evidir, kocasının yanıdır.”

Üstelik sosyal medyada bu kavramı pembe bir dünyayla sunan pek çok içerik üreticisi mevcut. Gelin hep birlikte kadını gerçek yaşamdan kopartıp sadece ev ve çocuklarıyla ilgilenen hizmetkara çevirmek isteyen, eşine ise itaatkar olması gerektiğini buyuran bu kavrama ve günümüz etkileriyle eleştirilerine bakalım.