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Kadının Yeri Evi Değil Her Yerdir! Sosyal Medyada Aldatıcı Pembe Dünya 'Tradwife'lar

Kadının Yeri Evi Değil Her Yerdir! Sosyal Medyada Aldatıcı Pembe Dünya 'Tradwife'lar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 09:01

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar mücadelesini sürüyor. Artan cinayetlere, kürtaj hakkından kadın sünnetine, eşit iş eşit ücret talepleri sokaklarda, meydanlarda yankılanıyor. Kadınlar hayatın gerçekliğiyle kendilerine dayatılan engellerle mücadele ederken başta Instagram ve TikTok başta olmak üzere sosyal medyada ‘geleneksel eş’ anlamına gelen ‘tradwife’ kavramı romantikleştiriliyor. Bu kavramı aslında pek uzun ve kibarlaştıracak cümlelerle anlatamaya gerek yok. ‘Traditional wife’ (geleneksel eş) kelimesinden gelen ‘tradwife’a göre “Kadının yeri evidir, kocasının yanıdır.”

Üstelik sosyal medyada bu kavramı pembe bir dünyayla sunan pek çok içerik üreticisi mevcut. Gelin hep birlikte kadını gerçek yaşamdan kopartıp sadece ev ve çocuklarıyla ilgilenen hizmetkara çevirmek isteyen, eşine ise itaatkar olması gerektiğini buyuran bu kavrama ve günümüz etkileriyle eleştirilerine bakalım.

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Yıl 2025. Kadınlar en temel hakları için hâlâ mücadele ediyor.

Yıl 2025. Kadınlar en temel hakları için hâlâ mücadele ediyor.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Gönül ister ki bu günde “Kadınlar çiçektir” şiarıyla dağıtılan çiçeklere gönülden bir gülümseyelim. Ama ne yazık ki 21. yüzyılda en temel hakları için mücadele eden kadınlara 8 Mart’ta “Siz bir çiceksiniz” sözleriyle verilen çiçekler komik olmaktan öteye geçmiyor. 

Kürtaj hakkı, hijyen ürünlerine erişim, eşit iş eşit ücret… Kadınlar dünyanın pek çok yerinde hakları için mücadelede.

Kadınlar mücadele ederken sosyal medyada ‘tradwife’ (geleneksel eş) kavramıyla pembe dünya aşılanmaya çalışıyor. Peki Tradwife nedir?

Kadınlar mücadele ederken sosyal medyada ‘tradwife’ (geleneksel eş) kavramıyla pembe dünya aşılanmaya çalışıyor. Peki Tradwife nedir?

“Traditional wife”ın (geleneksel eş) kısaltması olan “tradwife” geleneksel cinsiyet rollerine bağlı kalan, ev işleriyle ilgilenen, çocuk yetiştiren ve genellikle eşine itaatkâr bir eş olmayı savunan kavramı ifade ediyor. 

‘Tradwife' kavramı, feminist hareketin getirdiği bağımsızlık ve kariyer odaklı yaşam tarzına karşı, ev içindeki geleneksel rolleri benimsiyor ve benimsetmeyi amaçlıyor. 

1950’li yılların geleneksel cinsiyet rollerini temel alan bu akım günümüzde sosyal medyanın etkisiyle oldukça popüler hale geldi. Kavrama göre kadının temel görevi eviyle ilgilenmek, yemek yapmak, çocuk doğurmak, kocasını mutlu etmek, hiçbir şeyden şikayet etmemek, ev işi çocuk derken de asla bakımını güzelliğini aksatmadan her daim güzel görünmek. Erkek ise 'evin direğidir', her zaman en çok o çalışır, kadın onu mutlu etmek zorundadır.

(Yeri gelmişken 'Erkek evin direğidir' sözüne karşılık kadınların verdiği güzel bir cevap var: 'Evin direği kolondur')

Milyonlarca takipçisi olan pek çok içerik üreticisi ‘tradwife’ kavramını takipçilerine aşılanıyor.

Milyonlarca takipçisi olan pek çok içerik üreticisi ‘tradwife’ kavramını takipçilerine aşılanıyor.

Bu kavramla adeta “Kadının evi kocasının yanıdır” algısı dayatılıyor. Bu içerik üreticileri temel amaçlarının eşlerini mutlu etmek olduğunu takipçilerine göstermeye çalışıyor. Genellikle mutfaktan çıktığını görmediğimiz bu fenomenler yemek tarifi vermeye “Eşimin canı çekti… Eşim istedi…” sözleriyle başlıyor.

Videolarda kadın genellikle çocuklarını okula hazırlıyor. Kahvaltılarında, beslenmelerinde, akşam yemeklerinde kuş sütünü bile eksik etmiyor. Böylece çalışmayan, evden dışarı adımını atmayan ve eşine itaat eden bir eşle mutlu yuva tablosu çiziliyor.

Tradwife olarak bilinen ve bu nedenle oldukça eleştiri alan Tiktok fenomeni 'Ballerine Farm'a eminim denk gelmişsinizdir. 8 çocuğu olan Hannah Neeleman, bir çiftlik evinde yaşıyor. Eşi işe giderken Hannah, her zaman bakımlı bir şekilde 8 çocuğuyla tek başına ilgilendiğini ifade ediyor. Kadınlara 'ev kadını olmayı öğretmeyi' amaçlayan bu fenomenler milyonlarca dolar kazanç elde ediyor.

Hannah Neeleman'ın bu paylaşımları kadınlardan oldukça tepki alıyor.

Tradwife eleştirileri

Tradwife eleştirileri

Tradwife yaşam tarzı, kadınları ev içi rollerle sınırlayarak erkek egemen düzeni yeniden üretiyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıktan ve kamusal hayattaki eşitlikten uzaklaşmasına neden oluyor. 

Geleneksel ev hanımı modelinde, kadınlar ekonomik olarak bir erkeğe bağımlı hale getiriliyor. Bu durum, boşanma, ekonomik kriz veya aile içi şiddet gibi olumsuzluklar yaşandığında kadınları savunmasız bırakıyor. Pek çok kadın ekonomik bağımsızlığı olmadığı için şiddet faili erkekle aynı evde yaşamayı mecbur kaldığı için. Sistem kadınları bu seçeneği seçmelerine zorluyor.

 Tradwife akımı, genellikle beyaz, heteroseksüel, üst sınıf kadınlar tarafından benimseniyor. Farklı kültürlerdeki veya daha düşük gelir grubundaki kadınların gerçeklikleri görmezden geliniyor. 

Tradwife, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadeleleriyle kazandıkları haklara karşı bir geri adım olarak değerlendiriyorlar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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