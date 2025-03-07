Kadınlar Olmasa Ne Olurdu? İşte Hayatımızda Kadınların Var Ettiği Şeyler
Kadınlar Olmasa Ne Olurdu? İşte Hayatımızda Kadınların Var Ettiği Şeyler
Bir anlığına gözlerinizi kapatın ve kadınların hiç var olmadığı bir dünya hayal edin… Şefkatin, merhametin, ilhamın eksik olduğu, sevginin böylesine içten hissedilmediği bir dünya. Ne bir annenin sıcak kucağı, ne bir dostun anlayışı, ne de hayallerine inanan bir kadının cesareti var. Sanat eksik, bilim yarım, adalet yalnız, dünya ise renksiz… Şimdi, kadınların dünyamıza kattığı tüm güzellikleri hatırlayalım keza sürekli unutuyoruz.
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Sevgiyi bu kadar güçlü hisseder miydik?
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Sanat bu kadar derin olur muydu?
Şefkat ve merhamet eksik olmaz mıydı?
Mücadele etmenin "gerçek" anlamını bilir miydik?
Kadınlar olmasa yenilik nereden gelirdi?
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Dayanışma ve direnç nereden gelirdi?
Dünyanın ruhu kalır mıydı?
Kadınlar olmadan dünya dönmeye devam edebilirdi belki… Ama kesinlikle aynı dünya olmazdı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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