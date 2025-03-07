Kadınlar Olmasa Ne Olurdu? İşte Hayatımızda Kadınların Var Ettiği Şeyler

Kadınlar olmadan dünya dönmeye devam edebilir, şehirler yükselmeye devam edebilir ama hayatın ruhu eksik kalırdı. Çünkü kadınlar sadece birilerinin annesi, kardeşi, eşi ya da kızı değil, öncelikle kendileridir. Onlar, başkalarına yüklenen rollerle değil kendi varlıklarıyla değerlidir. Kadın olmak, bir meslekle, bir aileyle ya da bir sıfatla tanımlanamaz; kadın olmak, başlı başına bir kimliktir.

Ne yazık ki tarih boyunca kadınlar hep belli kalıplara sıkıştırılmaya çalışıldı. 'Kadın dediğin nazik olur.' 'Kadın dediğin fedakâr olur.' 'Kadın dediğin önce ailesini düşünür.' 'Kadın dediğin sesli gülmez.' Oysa kadınlar, yalnızca 'bir şeyin' olması gerektiği için var olmadılar. Onlar bazen sert, bazen yumuşak, bazen güçlü, bazen kırılgan, bazen cesur, bazen tereddütlü olabilir. Çünkü kadın olmak, insan olmaktır.