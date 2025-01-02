Marie Curie'nin I. Dünya Savaşı'nda 1 Milyon Kişiyi Kurtardığı Araç: Petites Curies
Marie Curie'nin I. Dünya Savaşı'nda 1 Milyon Kişiyi Kurtardığı Araç: Petites Curies
Marie Curie denince akla genellikle iki Nobel Ödülü, radyoaktivite keşifleri ve laboratuvar çalışmaları gelir. Ancak onun savaş meydanlarında cepheye taşıdığı bilimsel dehası, çok daha az bilinen bir hikaye. I. Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği mobil X-ray araçları, savaş yaralılarının tedavisinde devrim yarattı. Gelin beraber bakalım.
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I. Dünya Savaşı başladığında Paris, Alman istilası tehdidi altındaydı. Günlük hayat durma noktasına gelmiş, bilimsel çalışmalar askıya alınmıştı. Fransız hükümeti Bordeaux’ya taşındı, Marie Curie ise en değerli hazinesi olan bir gram radyumu kurşun bir kasada saklayarak bankaya emanet etti.
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Ancak Curie, Bordeaux’da kalmak yerine Paris’e geri döndü. Savaş çabalarına katkıda bulunmak isteyen Curie, savaş tahvilleri satın aldı ve iki Nobel madalyasını devlete bağışlamak istedi. Fakat bağış kabul edilmedi.
Bunun yerine Marie Curie, bilimi doğrudan cephe hattına taşımaya karar verdi. O dönemde X-ışınları, cerrahlar için büyük bir kolaylık sağlamıştı ancak bu cihazlar sadece büyük hastanelerde bulunuyordu.
Proje kolay olmadı. Marie Curie bir araştırmacıydı, doktor değil. X-ışınlarının klinik kullanımını bilmiyordu ve hatta araba sürmeyi dahi öğrenmesi gerekiyordu.
Curie, Union des Femmes de France ve Kızıl Haç’tan destek alarak ilk mobil X-ray aracını donatmayı başardı. Araç, İspanyol mucit Mónico Sánchez Moreno tarafından geliştirilen taşınabilir X-ray cihazlarıyla donatıldı.
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Curie, aracın motoruna bir dinamo entegre ederek gerekli elektriği sağladı. Araç aynı zamanda fotoğraf ekipmanları ve X-ray plakalarını geliştirmek için bir karanlık odayla donatıldı.
1914 yılında ilk mobil X-ray aracı, Marne Muharebesi’ne doğru yola çıktı. Zamanla, arkadaşlarının maddi desteğiyle Curie toplamda 20 aracı donatmayı başardı. Ayrıca, kızı Irène Curie’nin yardımıyla 150 kadını bu mobil X-ray ünitelerini kullanmak için eğitti.
Sadece mobil ünitelerle kalmadı, Curie ayrıca 200 sabit radyoloji merkezi kurarak cephe hastanelerine destek oldu. Bu üniteler ve sabit merkezler sayesinde 1 milyondan fazla yaralı askerin hayatı kurtarıldı.
Marie Curie’nin “Petites Curies” adını verdiği bu mobil X-ray araçları, insanlık için büyük bir fedakarlık örneğiydi. Savaşın ortasında bilimin ışığını cepheye taşıyan Curie, bir kez daha bilimin sınırlarının olmadığını gösterdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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