Marie Curie'nin I. Dünya Savaşı'nda 1 Milyon Kişiyi Kurtardığı Araç: Petites Curies

Marie Curie denince akla genellikle iki Nobel Ödülü, radyoaktivite keşifleri ve laboratuvar çalışmaları gelir. Ancak onun savaş meydanlarında cepheye taşıdığı bilimsel dehası, çok daha az bilinen bir hikaye. I. Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği mobil X-ray araçları, savaş yaralılarının tedavisinde devrim yarattı. Gelin beraber bakalım.

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