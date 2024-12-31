Arabaların Geri Giderken Çıkardığı O Farklı Sesin "Çok Mantıklıymış" Dedirten Sebebi

Arabanızı geri vitese aldığınızda çıkan o ince ve tiz sesi fark ettiniz mi? Bu sese eminiz ki pek çoğumuz aşinayız. Sahiden geri viteste neden fermuar kapatma gibi bir ses çıkıyor? Oldukça mantıklı bir açıklaması var! Şimdi bu mekanizmanın nasıl çalıştığını öğrenmeye geçelim...