8 Mart'ta Bunu Tartışalım: Biz Kadınlar Her şeye Yetişmek Zorunda mıyız?

Konumuz; Mükemmel olma baskısıyla yıpranan kadınlar! Düşünsenize… Kadınlar yıllardır “İyi bir anne ol, kusursuz bir eş ol, iş hayatında başarılı ol, sosyal hayatında aktif ol, kendine bak, hep güzel görün, duygusal ol ama fazla da değil” gibi yüzlerce beklentiyle büyüyor. Yetmiyor, bir de “Yaşını belli etme, yaşlanma, kariyerinde zirveye oyna ama evine de yetiş” baskısı var.

Peki biz ne zaman sadece insan olabiliyoruz? Ve her şeye yetişmek gerçekten mümkün mü?