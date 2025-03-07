8 Mart'ta Bunu Tartışalım: Biz Kadınlar Her şeye Yetişmek Zorunda mıyız?
8 Mart'ta Bunu Tartışalım: Biz Kadınlar Her şeye Yetişmek Zorunda mıyız?
Konumuz; Mükemmel olma baskısıyla yıpranan kadınlar! Düşünsenize… Kadınlar yıllardır “İyi bir anne ol, kusursuz bir eş ol, iş hayatında başarılı ol, sosyal hayatında aktif ol, kendine bak, hep güzel görün, duygusal ol ama fazla da değil” gibi yüzlerce beklentiyle büyüyor. Yetmiyor, bir de “Yaşını belli etme, yaşlanma, kariyerinde zirveye oyna ama evine de yetiş” baskısı var.
Peki biz ne zaman sadece insan olabiliyoruz? Ve her şeye yetişmek gerçekten mümkün mü?
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Günümüz dünyasında kadınlardan beklenen roller giderek çeşitleniyor.
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Özellikle magazin dünyasında ünlü annelerin yaşamları bu baskının somut örneklerini gözler önüne seriyor.
Benzer şekilde Fahriye Evcen de Burak Özçivit ile evliliğinden iki çocuk sahibi olduktan sonra medyanın ve toplumun göz hapsindeydi.
Sinem Kobal da Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden sonra anne oldu ve benzer bir baskı altında kaldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kadınların üzerindeki bu baskıları yeniden düşünmek ve farkındalık oluşturmak çok önemli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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