Aydilge'den 8 Mart Öncesi Kadınların Maruz Kaldığı Toksik Sözlerle Ezber Bozan Kutlama
Aydilge'den 8 Mart Öncesi Kadınların Maruz Kaldığı Toksik Sözlerle Ezber Bozan Kutlama
Kadın hakları ve toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Aydilge, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Türkiye’de kadınlara yıllardır dayatılan klişe sözleri tek tek gözler önüne serdi ve “Yeter!” diyerek kadınlara destek mesajı verdi. Kadınların maruz kaldığı kalıplaşmış söylemlere tepki gösteren Aydilge, paylaşımında “Dünya Emekçi Kadınlar Gününe 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri her gün duyuyoruz...” diyerek farkındalık yaratmaya çalıştı.
Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.
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Her yıl 8 Mart geldiğinde sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve billboardlarda bu özel günle ilgili cümleler yankılanıyor.
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Ancak bazı isimler var ki sadece 8 Mart’ta değil, her zaman kadınların haklarını savunuyor. İşte bu isimlerden biri de Aydilge!
Toplumsal meselelere duyarlılığıyla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’de kadınlara söylenen klişe ve toksik cümleleri elinde tuttuğu sarı kartonlarla tek tek gösterdi.
Son olarak ise “YETER!” yazılı bir karton kaldırarak kadınlara yapılan bu dayatmalara tepki gösterdi.
Aydilge paylaşımında sadece yazılı mesajlarla değil şarkısıyla da kadınlara destek verdi.
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İşte o paylaşım:
Bu şarkı, tam da Aydilge’nin vermek istediği mesajı özetliyordu: Kadınlar yalnız değil!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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