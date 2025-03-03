Aydilge'den 8 Mart Öncesi Kadınların Maruz Kaldığı Toksik Sözlerle Ezber Bozan Kutlama

Aydilge müzik kariyerinin yanı sıra kadın hakları konusunda da sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Daha önce birçok kez kadına yönelik şiddete ve eşitsizliğe karşı tepkisini dile getiren sanatçı sahnede de bu konulara vurgu yaparak farkındalık yaratıyor.

8 Mart öncesi yaptığı bu güçlü paylaşım sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte gelen tepkiler: