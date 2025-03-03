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Aydilge'den 8 Mart Öncesi Kadınların Maruz Kaldığı Toksik Sözlerle Ezber Bozan Kutlama

Aydilge'den 8 Mart Öncesi Kadınların Maruz Kaldığı Toksik Sözlerle Ezber Bozan Kutlama

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 20:28

Kadın hakları ve toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Aydilge, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Ünlü şarkıcı Türkiye’de kadınlara yıllardır dayatılan klişe sözleri tek tek gözler önüne serdi ve “Yeter!” diyerek kadınlara destek mesajı verdi. Kadınların maruz kaldığı kalıplaşmış söylemlere tepki gösteren Aydilge, paylaşımında “Dünya Emekçi Kadınlar Gününe 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri her gün duyuyoruz...” diyerek farkındalık yaratmaya çalıştı.

Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.

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Her yıl 8 Mart geldiğinde sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve billboardlarda bu özel günle ilgili cümleler yankılanıyor.

Her yıl 8 Mart geldiğinde sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve billboardlarda bu özel günle ilgili cümleler yankılanıyor.

Ama gerçek hayatta kadınlar hala şiddete, ayrımcılığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe maruz kalıyor. Bir günlüğüne verilen sözler, birkaç gün sonra unutuluyor.

Ancak bazı isimler var ki sadece 8 Mart’ta değil, her zaman kadınların haklarını savunuyor. İşte bu isimlerden biri de Aydilge!

Ancak bazı isimler var ki sadece 8 Mart’ta değil, her zaman kadınların haklarını savunuyor. İşte bu isimlerden biri de Aydilge!

Hem müziğiyle hem de duruşuyla her zaman kadınları destekleyen sanatçı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne 5 gün kala yaptığı paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Toplumsal meselelere duyarlılığıyla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’de kadınlara söylenen klişe ve toksik cümleleri elinde tuttuğu sarı kartonlarla tek tek gösterdi.

Toplumsal meselelere duyarlılığıyla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’de kadınlara söylenen klişe ve toksik cümleleri elinde tuttuğu sarı kartonlarla tek tek gösterdi.

Kartonların üzerinde şunlar yazıyordu:

Kızını dövmeyen dizini döver.

Kocanın vurduğu yerde gül biter.

Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.

Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek yanaşmaz.

Kadın erkeğin elinin kiridir.

Son olarak ise “YETER!” yazılı bir karton kaldırarak kadınlara yapılan bu dayatmalara tepki gösterdi.

Son olarak ise “YETER!” yazılı bir karton kaldırarak kadınlara yapılan bu dayatmalara tepki gösterdi.

Paylaşımında “Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri sadece 8 Mart’ta değil, her gün duyuyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’müz şimdiden kutlu olsun.” notunu düşen Aydilge, yine toplumsal farkındalık yaratmayı başardı.

Aydilge paylaşımında sadece yazılı mesajlarla değil şarkısıyla da kadınlara destek verdi.

Aydilge paylaşımında sadece yazılı mesajlarla değil şarkısıyla da kadınlara destek verdi.

“Yalnız Değilsin” adlı şarkısını söylerken videoyu paylaşan sanatçı şu dizelerle kadınlara moral verdi:

“Sesini duysan hissedersin, bazen anlayan yok mu dersin,

Yorulsan da vazgeçmeyensin, yine de yola devam edersin.

Bazen de umutların tam tükendiğinde,

Her gecenin sabahı var, sen gülümse!”

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İşte o paylaşım:

Bu şarkı, tam da Aydilge’nin vermek istediği mesajı özetliyordu: Kadınlar yalnız değil!

Bu şarkı, tam da Aydilge’nin vermek istediği mesajı özetliyordu: Kadınlar yalnız değil!

Aydilge müzik kariyerinin yanı sıra kadın hakları konusunda da sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Daha önce birçok kez kadına yönelik şiddete ve eşitsizliğe karşı tepkisini dile getiren sanatçı sahnede de bu konulara vurgu yaparak farkındalık yaratıyor.

8 Mart öncesi yaptığı bu güçlü paylaşım sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte gelen tepkiler:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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