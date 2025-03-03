Edip Akbayram'ın Yıllar Önce Açıkladığı Vasiyeti Ortaya Çıktı: Son Dileği Derinden Etkiledi
Edip Akbayram'ın Yıllar Önce Açıkladığı Vasiyeti Ortaya Çıktı: Son Dileği Derinden Etkiledi
Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türkiye’yi yasa boğan ölümünün ardından yıllar önce verdiği bir demeçte vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı. Usta sanatçı sevenlerinden nasıl bir veda beklediğini tek tek anlatmıştı.
Gelin bu özel vasiyete birlikte bakalım…
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Biz onu “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanıdık.
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Ancak geçtiğimiz aylarda zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akbayram, 9 Ocak’ta geçirdiği iç kanama nedeniyle ameliyat olmuştu.
Akbayram yoğun bakımda 52 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 2 Mart akşamı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğan bu kaybın ardından Edip Akbayram’ın yıllar önce verdiği bir demeçte vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.
Sanatçının alkışlarla, çiçeklerle veya yalnızca düşünceleriyle uğurlanmak konusunda hiçbir şartı yoktu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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