Edip Akbayram'ın Yıllar Önce Açıkladığı Vasiyeti Ortaya Çıktı: Son Dileği Derinden Etkiledi

Ölüm haberinin ardından, usta sanatçının daha önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Ona “Son yolculuğunu nasıl görmek istersin?” diye sorulduğunda verdiği cevap içten ve samimiydi:

“Beni seven dostlarım ve arkadaşlarım, içlerinden nasıl geliyorsa öyle uğurlasınlar.”