onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Edip Akbayram'ın Yıllar Önce Açıkladığı Vasiyeti Ortaya Çıktı: Son Dileği Derinden Etkiledi

Edip Akbayram'ın Yıllar Önce Açıkladığı Vasiyeti Ortaya Çıktı: Son Dileği Derinden Etkiledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 19:35

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Türkiye’yi yasa boğan ölümünün ardından yıllar önce verdiği bir demeçte vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı. Usta sanatçı sevenlerinden nasıl bir veda beklediğini tek tek anlatmıştı. 

Gelin bu özel vasiyete birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biz onu “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanıdık.

Biz onu “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanıdık.

Yıllar boyunca şarkıları dillerden düşmedi. Anadolu rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak müziğe kattığı ruh ve anlamla hafızalara kazındı.

Ancak geçtiğimiz aylarda zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akbayram, 9 Ocak’ta geçirdiği iç kanama nedeniyle ameliyat olmuştu.

Ancak geçtiğimiz aylarda zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akbayram, 9 Ocak’ta geçirdiği iç kanama nedeniyle ameliyat olmuştu.

Peş peşe iki operasyon geçiren sanatçı yoğun bakıma alınmıştı. Durumu kritik seyrediyordu ve sevenleri günlerdir ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ancak ne yazık ki o haber hiç gelmedi…

Akbayram yoğun bakımda 52 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 2 Mart akşamı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Akbayram yoğun bakımda 52 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 2 Mart akşamı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Acı haberi, 46 yıllık hayat arkadaşı Ayten Akbayram duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Buraya kadarmış… Öbür yarım buraya kadarmış” sözleriyle eşine veda etti. Sanatçının kızı Türkü Akbayram da büyük üzüntüsünü paylaşarak, “Derin bir yas içindeyiz” dedi.

Detaylara bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğan bu kaybın ardından Edip Akbayram’ın yıllar önce verdiği bir demeçte vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğan bu kaybın ardından Edip Akbayram’ın yıllar önce verdiği bir demeçte vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Ölüm haberinin ardından, usta sanatçının daha önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Ona “Son yolculuğunu nasıl görmek istersin?” diye sorulduğunda verdiği cevap içten ve samimiydi:

“Beni seven dostlarım ve arkadaşlarım, içlerinden nasıl geliyorsa öyle uğurlasınlar.”

Sanatçının alkışlarla, çiçeklerle veya yalnızca düşünceleriyle uğurlanmak konusunda hiçbir şartı yoktu.

Sanatçının alkışlarla, çiçeklerle veya yalnızca düşünceleriyle uğurlanmak konusunda hiçbir şartı yoktu.

Sadece sevdiklerinin kendisini içlerinden geldiği gibi hatırlamasını istiyordu. “Hepsi benim için değerli.” diyerek insanların veda şekillerine hiçbir kısıtlama getirmemişti. 

Onu kim nasıl hatırlamak istiyorsa, nasıl uğurlamak istiyorsa, öyle olmasını istemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın