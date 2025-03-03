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Edip Akbayram'ın FETÖ'nün Ödülünü Reddettiği Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Edip Akbayram'ın FETÖ'nün Ödülünü Reddettiği Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.03.2025 - 11:00 Son Güncelleme: 03.03.2025 - 11:03

Usta sanatçı Edip Akbayram geçtiğimiz gün aramızdan ayrıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan vefat haberinin ardından, Akbayram ile ilgili taziye mesajları sosyal medyada dolup taştı. Sevilen sanatçının 2000 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in vermek istediği ödülü reddetmesi ise yeniden gündem oldu.

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Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Usta sanatçının hayata gözlerini yummasının ardından sevenleri sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Usta sanatçının hayata gözlerini yummasının ardından sevenleri sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.

Akbayram zatürre sebebiyle 4 ocak 2025 tarihinde hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sırasında iç kanama geçiren usta sanatçı, çoklu organ yetmeziliği sebebiyle dün aramızdan ayrıldı.

Edip Akbayram'ın gidişinin ardından eşi Ayten Akbayram'ın sosyal medyadan paylaştığı yazı ve fotoğraf ise sevenlerin içini sızlattı.

Edip Akbayram'ın gidişinin ardından eşi Ayten Akbayram'ın sosyal medyadan paylaştığı yazı ve fotoğraf ise sevenlerin içini sızlattı.

Akbayram Ailesi torunları ile.

Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 25. yılında bazı sanatçılara ödül vermek istemesi ise Akbayram'ın vefatı sonrasında yeniden gündeme geldi.

Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 25. yılında bazı sanatçılara ödül vermek istemesi ise Akbayram'ın vefatı sonrasında yeniden gündeme geldi.

Bu vakıf 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatıldı.

İçlerinde Edip Akbayram, Ferhan Şensoy, Kemal Sunal, Macide Tanır, Müşfik Kenter gibi isimlerin olduğu ünlüler, bu ödül teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti.

İçlerinde Edip Akbayram, Ferhan Şensoy, Kemal Sunal, Macide Tanır, Müşfik Kenter gibi isimlerin olduğu ünlüler, bu ödül teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti.

2000 yılındaki Aydınlık gazetesinin haberi bu şekildeydi.

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Edip Akbayram ödülle ilgili açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Bu cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü kabul etmedim"

Edip Akbayram ödülle ilgili açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Bu cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü kabul etmedim"

Işıklar içinde uyu büyük usta...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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