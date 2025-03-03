Edip Akbayram'ın FETÖ'nün Ödülünü Reddettiği Sözleri Yeniden Gündem Oldu
Edip Akbayram'ın FETÖ'nün Ödülünü Reddettiği Sözleri Yeniden Gündem Oldu
Usta sanatçı Edip Akbayram geçtiğimiz gün aramızdan ayrıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan vefat haberinin ardından, Akbayram ile ilgili taziye mesajları sosyal medyada dolup taştı. Sevilen sanatçının 2000 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in vermek istediği ödülü reddetmesi ise yeniden gündem oldu.
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Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Usta sanatçının hayata gözlerini yummasının ardından sevenleri sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.
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Edip Akbayram'ın gidişinin ardından eşi Ayten Akbayram'ın sosyal medyadan paylaştığı yazı ve fotoğraf ise sevenlerin içini sızlattı.
Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 25. yılında bazı sanatçılara ödül vermek istemesi ise Akbayram'ın vefatı sonrasında yeniden gündeme geldi.
İçlerinde Edip Akbayram, Ferhan Şensoy, Kemal Sunal, Macide Tanır, Müşfik Kenter gibi isimlerin olduğu ünlüler, bu ödül teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti.
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Edip Akbayram ödülle ilgili açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Bu cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü kabul etmedim"
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