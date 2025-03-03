Edip Akbayram'ın FETÖ'nün Ödülünü Reddettiği Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Usta sanatçı Edip Akbayram geçtiğimiz gün aramızdan ayrıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan vefat haberinin ardından, Akbayram ile ilgili taziye mesajları sosyal medyada dolup taştı. Sevilen sanatçının 2000 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in vermek istediği ödülü reddetmesi ise yeniden gündem oldu.