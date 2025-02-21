Ünlülerin Bundan Tam 43 Yıl Önceki Halleri ve Açıklamalarını Görünce Küçük Bir Şaşıracaksınız

Magazin arşivinin tozlu sayfalarını aşındırmaya devam ediyoruz. Sırada bundan tam 43 yıl önce ünlülerin dergilere, gazetelere verdikleri pozlar ve açıklamaları var. Bazıları hiç değişmemiş, bazılarına ise yıllar şöyle bir uğramış. Bakalım en çok hangisine şaşıracaksınız?

Kaynak: Şokopop