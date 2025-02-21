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Ünlülerin Bundan Tam 43 Yıl Önceki Halleri ve Açıklamalarını Görünce Küçük Bir Şaşıracaksınız

Ünlülerin Bundan Tam 43 Yıl Önceki Halleri ve Açıklamalarını Görünce Küçük Bir Şaşıracaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.02.2025 - 14:34 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 14:37

Magazin arşivinin tozlu sayfalarını aşındırmaya devam ediyoruz. Sırada bundan tam 43 yıl önce ünlülerin dergilere, gazetelere verdikleri pozlar ve açıklamaları var. Bazıları hiç değişmemiş, bazılarına ise yıllar şöyle bir uğramış. Bakalım en çok hangisine şaşıracaksınız?

Kaynak: Şokopop

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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