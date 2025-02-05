Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Başka derdiniz yokmuş gibi işte yine geldiler! Hepsi birbirinden değişik bu paylaşımlar insana 'bu neyin kafası?' diye sordurtuyor. İnanın birçoğu sizin hayal dünyanızda bile aklınıza gelmeyecek şeyler. Bakalım en çok hangisi sizi alt üst edecek? Buyurun festivale!
Kaynak: allahimnasipetmesin
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1. Bulamadık şöylesini...
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2. Buna koşa koşa para vermeye gidenler var.
3. Şöyle hayalperest olacaksın işte...
4. İnsan her zaman kendini işte böyle süslemeli...
5. Nail art dediğin böyle olur 👍
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6. Genişlik deyince de siz...
7. Ben de diyorum geçen gün neden durup dururken ağladım? Bu yüzdenmiş...
8. Ne???
9. Allah herkesin gönlüne göre versin ne diyelim...
10. Bakın misafirliğe gittiğinizde herkesin evinde yemek yemeyin, yatırım tavsiyesidir 👍
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