Hacı Sabancı İlk Değil! Evlilik Dışı Çocuk Konusuyla Gündeme Gelen Ünlü İsimler
Hacı Sabancı İlk Değil! Evlilik Dışı Çocuk Konusuyla Gündeme Gelen Ünlü İsimler
Hacı Sabancı'nın babalık davası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak evlilik dışı çocuk konusuyla gündeme gelen ilk isim Hacı Sabancı değil. Ünlülerin daha önce de evlilik dışı çocuk haberleri çok konuşulmuştu. Bunlardan bazılarını belki de yeni öğreneceksiniz? Bakalım kimlerin adı geçmiş bu konuda?
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Hacı Sabancı'nın F.D. isimli kadından Uzay isimli bir çocuğu olduğu DNA testiyle kesinleşmiş ve bu haber magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Peki Hacı Sabancı ilk mi? Tabii ki değil.
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Magazin gündeminde en çok konuşulan çocuk meselesi ise kuşkusuz Emrah ve oğlu Tayfun Erdoğan arasında yaşanmıştı. Tayfun, bir süre önce Survivor yarışma programına katılmıştı.
Şarkıcı Dilan Çıtak'ın da İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu birkaç yıl önce ortaya çıkmış, baba kız yıllar sonra bir araya gelmişti.
Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu Katırcı isimli iki kızı olduğu da geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşinden 2, evlilik dışı ilişkilerinden ise 3 çocuğu bulunuyor.
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Selçuk Ural'ın "tek gecelik ilişkimin ürünü" olarak tanımladığı oğlu Hakan Ural ise babasıyla görüşmüyor.
Dağhan Doğruer'in Dila Tarkan'dan önce birlikte olduğu Mina Safavi'den bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay ortaya çıktığında Dila Tarkan da hamileydi.
Berdan Mardini'nin 2009 yılında ilişki yaşadığı Yeliz Elçin'den bir oğlu bulunuyor. Mardini, Elçin'in hamileliğine onay vermemişti.
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Fakir Müge Anlı' ya çıkar, zengin ise Magazin sayfalarına.
Bana ne?? Bize ne? Alan razı, veren razı?? Dert mi yani???
kimsenin uçkuru beni ilgilendirmiyor.