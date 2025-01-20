Hacı Sabancı İlk Değil! Evlilik Dışı Çocuk Konusuyla Gündeme Gelen Ünlü İsimler

Hacı Sabancı'nın babalık davası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak evlilik dışı çocuk konusuyla gündeme gelen ilk isim Hacı Sabancı değil. Ünlülerin daha önce de evlilik dışı çocuk haberleri çok konuşulmuştu. Bunlardan bazılarını belki de yeni öğreneceksiniz? Bakalım kimlerin adı geçmiş bu konuda?