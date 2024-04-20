Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Yine Ateş Püskürdü: "Birinci Bölüm Bitti, İkinci Bölüm Geliyor"

Annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, yine ve yeniden sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bu sefer 'koca koca adamlar' diyerek birden çok kişiyi hedef aldı.