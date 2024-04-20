Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Yine Ateş Püskürdü: "Birinci Bölüm Bitti, İkinci Bölüm Geliyor"
Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Yine Ateş Püskürdü: "Birinci Bölüm Bitti, İkinci Bölüm Geliyor"
Annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, yine ve yeniden sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bu sefer 'koca koca adamlar' diyerek birden çok kişiyi hedef aldı.
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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu meselesi son günlerde gündemin tam ortasına yeniden oturdu.
Kaçıranlar için kısa bir özet geçelim; kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemiş, "Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti.
Fakat Akpınar'ın açıklaması özellikle Duygu Nebioğlu'nun daha da küplere binmesine sebep olmuştu. Akpınar'ın en başından beri her şeyden haberdar olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu, ünlü oyuncunun 14 yıl boyunca kendisini oyaladığını ve "annesiyle tek gecelik ilişki" yaşadığını vurguladığı açıklamasının da doğru olmadığını söylemişti.
İşler, Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı çağrısıyla bir anda iyice karıştı. Önce annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söyleyerek dumura uğrattı.
Ardından Müge Anlı'ya çıktı. Günlerdir Müge Anlı'da hem kendisinin hem de kız kardeşlerinin yaşadıklarını anlatan Nebioğlu, annesini aramaya, ablaların babasının arkasındaki gizemi çözmeye de ant içti.
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Ancak Nebioğlu'nun Müge Anlı'daki ikinci gününde şok gelişmeler yaşandı. Kızların annesi Suphiye Orancı'nın eski bir arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli hanımefendi, Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın babasının iddia edildiği üzere Uğur Dündar değil, başka biri olduğunu ve annesinin de "çalışan bir bayan" olduğunu ima etti.
İş Müge Anlı'ya taşınınca olayın rengi çok değişti tabii. Önce magazinci Onur Akay'dan ağızları açık bırakan yeni iddialar geldi. Onur Akay, büyük ablanın babasının Ferdi Özbeğen, diğer ablanın babasının ise çok daha ünlü ve özel bir isim olduğunu söyledi.
Yetmedi, babalık iddialarının hedefinde kalan Uğur Dündar'dan da oldukça sert bir açıklama geldi. "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum" diyen Dündar, ulaştığı belgeleri şu an yayın yasağı olduğu için yayınlayamadığını açıkladı.
Fakat sular yine durulmadı. Hızını alamayan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. "Koca koca adamların" annesine neler yaptırdıklarının tek tek ortaya çıkacağını söyleyen Nebioğlu, "kaç çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" dedi ve birinci bölümün bittiğini, ikinci bölümün başladığını duyurdu.
İşte o anlar:
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