Onur Akay Yeni Suphiye Orancı Bombasını Patlattı: Büyük Kızın Babasının Usta Şarkıcı Olduğunu Açıkladı!
Onur Akay Yeni Suphiye Orancı Bombasını Patlattı: Büyük Kızın Babasının Usta Şarkıcı Olduğunu Açıkladı!
Oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu katıldığı Müge Anlı'da annesi Suphiye Orancı'yı ararken birbirinden şoke edici iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Onur Akay, ailenin büyük kızının babasının usta bir şarkıcı olduğunu açıkladı.
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesini arıyor.
Müge Anlı'da annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için zaman zaman gözyaşı döken Nebioğlu'nun her açıklaması ayrı bir olaya imza atmaya devam ediyor.
Ablası Dilara Gülatan ve diğer kardeşleri için çaba gösteren Duygu Nebioğlu, ablasının babasının gazeteci Uğur Dündar olduğunu anlatan haberleri de paylaşmıştı.
Babalık davası açılan Uğur Dündar'ın pozitif çıkan DNA sonuçlarını değiştirdiği haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Dündar ise konuyla ilgili yalanlamalarda bulundu.
Metin Akpınar'ın ikizlerinin annesi Suphiye Orancı olayı hakkında yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı!
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Ünlüler dünyasının kara kutusu Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Suphiye Orancı’nın kızlardan biri olan Songül’ün babasının ne İbrahim Tatlıses ne de Ümit Besen olduğunu söyledi.
Akay "Duygu Nebioğlu'nun iki ablasının da babası ne İbrahim Tatlıses ne de Ümit Besen'dir... Birinin babası Ferdi Özbeğen'dir... Diğerinin ki çok özel bir isim..." ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'da canlı yayına bağlanan Suphiye Hanım'ın bir arkadaşı ise, babalarını arayan kızlara yeni bir bilgi vermiş ve "o dönem bir de erkek çocuğu oldu" diyerek kızların bir de abisinin olduğunu öne sürdü.
Onur Akay da açıklamasına "Ben, Türkiye'de Metin Akpınar'ın bir oğlu daha var dedim ve herkes güldü..." diyerek bu iddiaları doğruladı!
Onur Akay'ın aynı açıklamasını Instagram hesabından Gönül Yazar, Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla'nın bir karesiyle paylaşması ise yine kafaları karıştırdı.
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Gazeteci Bilal Özcan ise sosyal medya hesabından iddianın sahibi Onur Akay’ı aradığını belirterek konuşmalarını şöyle aktardı:
2013 yılında hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in Hilmi Mutlu adındaki bir arkadaşını nüfusuna geçirdiğini iddia eden Özcan, ünlü şarkıcının tüm mirasını ona bıraktığını yazdı.
Bilal Özcan aynı zaman da "Eğer Suphiye Orancı’nın kızı, babasının Ferdi Özbeğen olduğunu iddia ederek dava açarsa, mahkeme DNA tespiti için rahmetlinin mezarının açılmasına karar verebilir" ifadeleriyle dikkat çekti.
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