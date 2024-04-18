Gülben Ergen Metin Akpınar'ın Ardından Babalık Davası Açılan Uğur Dündar'a Destek Çıktı!
Gülben Ergen Metin Akpınar'ın Ardından Babalık Davası Açılan Uğur Dündar'a Destek Çıktı!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yıllardır görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından Nebioğlu'nun ablasının Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü. Bu açıklamaların ardından açıklama yapan gazeteci Uğur Dündar'a bir destek de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.
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Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile evliyken Suphiye Orancı'yla yaşadığı ilişki sonucu iki kızının dünyaya geldiğini öğrenmiştik.
İkiz olduğunu öğrendiğimiz Duygu ve Sevgi'nin yıllar önce aynı aile tarafından evlat edinildikleri açıklanmış, ardından da öz babalarının Metin Akpınar olduğunu öne sürmüşlerdi.
Babasını bulduktan sonra en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Kendi öz annesinin yanısıra ablası Dilara Gülatan da Nebioğlu'nun gündemindeydi. Gülatan'ın duayen gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberlerini de canlı yayında paylaştı.
Zaman zaman konuşurken boğazı düğümlenen Duygu Nebioğlu, Dündar’a açılan babalık davası hakkında da “Annem bana ‘Ablanın babası Uğur Dündar’ demedi. Sadece ‘O dönem biz sevgiliydik’ dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar’a benzettim. Olaylar böyle gelişti.” ifadelerini kullanadı.
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Programa bağlanan bir kişi "Ben onların annesinin 35 yıl önceki yakın bir arkadaşıyım. Anne Suphiye Orancı bana Dilara'nın babasının başka biri olduğunu söyledi" ifadeleri ise bambaşka bir olay yarattı.
Müge Anlı'nın programına mesaj gönderen Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı:
Sosyal medya hesabından açıklamalarda da bulunan Uğur Dündar mahkemenin biyolojik baba iddiasını reddettiğini de belirtti.
DNA sonucuyla oynadığı hatta pozitif çıkan sonucu değiştirttiği bile öne sürülen Uğur Dündar'ı bu süreçte eleştirenler de oldu kendisine destek çıkanlar da...
Şarkıcı Gülben Ergen ünlü gazetecinin arkasında duran isimlerden bir tanesi oldu. Ergen, Twitter hesabından paylaşım yaparak Dündar'a arka çıktı.
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"Her iftira, her saldırı, her içi boş yazılan tartışmasız daha da güçlendirir"
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