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Gülben Ergen Metin Akpınar'ın Ardından Babalık Davası Açılan Uğur Dündar'a Destek Çıktı!

Gülben Ergen Metin Akpınar'ın Ardından Babalık Davası Açılan Uğur Dündar'a Destek Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.04.2024 - 18:20

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yıllardır görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından Nebioğlu'nun ablasının Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü. Bu açıklamaların ardından açıklama yapan gazeteci Uğur Dündar'a bir destek de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.

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Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile evliyken Suphiye Orancı'yla yaşadığı ilişki sonucu iki kızının dünyaya geldiğini öğrenmiştik.

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile evliyken Suphiye Orancı'yla yaşadığı ilişki sonucu iki kızının dünyaya geldiğini öğrenmiştik.

İkiz olduğunu öğrendiğimiz Duygu ve Sevgi'nin yıllar önce aynı aile tarafından evlat edinildikleri açıklanmış, ardından da öz babalarının Metin Akpınar olduğunu öne sürmüşlerdi.

İkiz olduğunu öğrendiğimiz Duygu ve Sevgi'nin yıllar önce aynı aile tarafından evlat edinildikleri açıklanmış, ardından da öz babalarının Metin Akpınar olduğunu öne sürmüşlerdi.

Kardeşlerden Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucu ve mahkeme kararıyla beraber açtığı babalık davasını kazanarak 82 yaşındaki usta oyuncunun öz kızı olduğunu kanıtlamıştı.

Babasını bulduktan sonra en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Babasını bulduktan sonra en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı ise Nebioğlu'nun yardım çağrısına direkt kulak vermişti:

Kendi öz annesinin yanısıra ablası Dilara Gülatan da Nebioğlu'nun gündemindeydi. Gülatan'ın duayen gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberlerini de canlı yayında paylaştı.

Kendi öz annesinin yanısıra ablası Dilara Gülatan da Nebioğlu'nun gündemindeydi. Gülatan'ın duayen gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberlerini de canlı yayında paylaştı.

Zaman zaman konuşurken boğazı düğümlenen Duygu Nebioğlu, Dündar’a açılan babalık davası hakkında da “Annem bana ‘Ablanın babası Uğur Dündar’ demedi. Sadece ‘O dönem biz sevgiliydik’ dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar’a benzettim. Olaylar böyle gelişti.” ifadelerini kullanadı.

Zaman zaman konuşurken boğazı düğümlenen Duygu Nebioğlu, Dündar’a açılan babalık davası hakkında da “Annem bana ‘Ablanın babası Uğur Dündar’ demedi. Sadece ‘O dönem biz sevgiliydik’ dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar’a benzettim. Olaylar böyle gelişti.” ifadelerini kullanadı.
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Programa bağlanan bir kişi "Ben onların annesinin 35 yıl önceki yakın bir arkadaşıyım. Anne Suphiye Orancı bana Dilara'nın babasının başka biri olduğunu söyledi" ifadeleri ise bambaşka bir olay yarattı.

Programa bağlanan bir kişi "Ben onların annesinin 35 yıl önceki yakın bir arkadaşıyım. Anne Suphiye Orancı bana Dilara'nın babasının başka biri olduğunu söyledi" ifadeleri ise bambaşka bir olay yarattı.

Detayları da buradan anlatmıştık size:

Müge Anlı'nın programına mesaj gönderen Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı:

Müge Anlı'nın programına mesaj gönderen Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı:

'Değerli Müge, bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre İzmir'de yaşamışız ama böyle bir şey yok. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca, o dönem evliydi diyor. Ama ben o dönem evli bile değildim.'

"Kızın sarı saçlı olduğunu gören biri 'senin baban Uğur Dündar' demiş, o da inanmış" diyen Dündar'ın katıldığı programdaki açıklamaları da burada:

Sosyal medya hesabından açıklamalarda da bulunan Uğur Dündar mahkemenin biyolojik baba iddiasını reddettiğini de belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda da bulunan Uğur Dündar mahkemenin biyolojik baba iddiasını reddettiğini de belirtti.
twitter.com

DNA sonucuyla oynadığı hatta pozitif çıkan sonucu değiştirttiği bile öne sürülen Uğur Dündar'ı bu süreçte eleştirenler de oldu kendisine destek çıkanlar da...

DNA sonucuyla oynadığı hatta pozitif çıkan sonucu değiştirttiği bile öne sürülen Uğur Dündar'ı bu süreçte eleştirenler de oldu kendisine destek çıkanlar da...

Şarkıcı Gülben Ergen ünlü gazetecinin arkasında duran isimlerden bir tanesi oldu. Ergen, Twitter hesabından paylaşım yaparak Dündar'a arka çıktı.

Şarkıcı Gülben Ergen ünlü gazetecinin arkasında duran isimlerden bir tanesi oldu. Ergen, Twitter hesabından paylaşım yaparak Dündar'a arka çıktı.
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"Her iftira, her saldırı, her içi boş yazılan tartışmasız daha da güçlendirir"

"Her iftira, her saldırı, her içi boş yazılan tartışmasız daha da güçlendirir"
twitter.com

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