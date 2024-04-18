Adli Tıp Raporunu Manipüle Ettiği İddia Edilen Uğur Dündar Esas Babayı Bulmak İçin Her Şeyi Yapacağını Söyledi
Adli Tıp Raporunu Manipüle Ettiği İddia Edilen Uğur Dündar Esas Babayı Bulmak İçin Her Şeyi Yapacağını Söyledi
Metin Akpınar'ın kızı olduğu kanıtlanan Duygu Nebioğlu, bu sefer de ablası Dilara D.'nin babasını aradığı haberiyle gündeme gelmişti. Üstüne bir de bu ismin ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu söylenmişti. Dava süreci devam ederken, Uğur Dündar 'Sarı saçlı olunca baban Uğur Dündar demişler' sözleriyle dikkat çekti.
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Babası Metin Akpınar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Duygu Nebioğlu, bu sefer de annesini aramak için harekete geçti.
Ablasının babasının çok ünlü bir isim olduğunu ve dava sürecinin yakında ortaya çıkacağını söyleyen Nebioğlu, okları Uğur Dündar'a çevirmişti.
DNA sonucuna göre kendisinin babası olmadığının kanıtlandığını dile getiren Uğur Dündar, Suphiye Orancı ile hiçbir bağının olmadığını ve tanımadığını söyledi.
Uğur Dündar ise adının geçtiği davada bahsi geçen sevgililik iddialarına karşı Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda "Kendimden o kadar emindim ki..." dedi.
Kendisinin ne bir gecelik, ne de bir sürelik hiçbir birliktelik içerisinde olmadığını anlatıyor.
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"Kızın sarı saçlı olduğunu gören biri 'senin baban Uğur Dündar' demiş, o da inanmış." diyen Uğur Dündar, Dilara D.'ye kızmadığını ve empati yaptığını söyledi.
Mahkeme sürecinde gizlilik kararı olması dolayısıyla iki tarafın da açıklama yapmadığını söyleyen Uğur Dündar, DNA raporu çıktığı halde Duygu Nebioğlu'nun bilerek ismini verdiğini dile getirdi.
Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın Adli Tıp raporunu manipüle ettiği yönünde ifadeler dile getirmişti. Dündar bu konu hakkında "Bilmeden konuşuyor." dedi.
Dilara G. ile konuştuğunu ve çok iyi biri olduğunu söyleyen Uğur Dündar, kendisi için çok üzüldüğünü, hakkında dava açmayacağını ve babasını bulması için elinden geleni yapacağını da söyledi.
Bahsi geçen dönemleri anlatan Uğur Dündar, "böyle bir şey olsa kimse hesap sormaz mı?" diye isyan etti.
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