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Adli Tıp Raporunu Manipüle Ettiği İddia Edilen Uğur Dündar Esas Babayı Bulmak İçin Her Şeyi Yapacağını Söyledi

Adli Tıp Raporunu Manipüle Ettiği İddia Edilen Uğur Dündar Esas Babayı Bulmak İçin Her Şeyi Yapacağını Söyledi

Uğur Dündar
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 11:29

Metin Akpınar'ın kızı olduğu kanıtlanan Duygu Nebioğlu, bu sefer de ablası Dilara D.'nin babasını aradığı haberiyle gündeme gelmişti. Üstüne bir de bu ismin ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu söylenmişti. Dava süreci devam ederken, Uğur Dündar 'Sarı saçlı olunca baban Uğur Dündar demişler' sözleriyle dikkat çekti.

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Babası Metin Akpınar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Duygu Nebioğlu, bu sefer de annesini aramak için harekete geçti.

Babası Metin Akpınar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Duygu Nebioğlu, bu sefer de annesini aramak için harekete geçti.

Annesi Suphiye Oran'a ulaşamadığını ve 10 yıldır görüşmediğini söyleyen Nebioğlu, üstüne bir de yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Söylemlerine göre annesinin 4 çocuğu evlilik dışı dünyaya gelmişti. Kendisi gibi kardeşleri de babalarını aradıkları bir sürecin içine girdi.

Ablasının babasının çok ünlü bir isim olduğunu ve dava sürecinin yakında ortaya çıkacağını söyleyen Nebioğlu, okları Uğur Dündar'a çevirmişti.

Ablasının babasının çok ünlü bir isim olduğunu ve dava sürecinin yakında ortaya çıkacağını söyleyen Nebioğlu, okları Uğur Dündar'a çevirmişti.

Nebioğlu'nun söylediklerine göre ablası, Uğur Dündar'ın babası olduğunu söyleyerek dava açmıştı. Bu durum magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Uğur Dündar ise hakkında çıkan babalık iddialarını kesin bir dille reddetti ve bu durumun tescillendiğini açıkladı.

DNA sonucuna göre kendisinin babası olmadığının kanıtlandığını dile getiren Uğur Dündar, Suphiye Orancı ile hiçbir bağının olmadığını ve tanımadığını söyledi.

DNA sonucuna göre kendisinin babası olmadığının kanıtlandığını dile getiren Uğur Dündar, Suphiye Orancı ile hiçbir bağının olmadığını ve tanımadığını söyledi.

Dilara D. ise Sabah'a yaptığı açıklamalarda annesinin kendisine babasının Uğur Dündar olduğunu söylediğini, o dönemde sevgili olduklarına dair şahitleri olduğunu ifade etti. Babalık davasını durup dururken açmadığını ve kendisine yalnızca bir isim verildiğini paylaştı.

Uğur Dündar ise adının geçtiği davada bahsi geçen sevgililik iddialarına karşı Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda "Kendimden o kadar emindim ki..." dedi.

Uğur Dündar ise adının geçtiği davada bahsi geçen sevgililik iddialarına karşı Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda "Kendimden o kadar emindim ki..." dedi.

'Bu dava 2022 yılında başladı. Dava dilekçesine baktığımda güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Bir süre beraber yaşamışız ve 1986 yılında da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan kişi de benden olduğunu iddia eden hanımefendi. Kendimden o kadar emindim ki...'

Kendisinin ne bir gecelik, ne de bir sürelik hiçbir birliktelik içerisinde olmadığını anlatıyor.

Kendisinin ne bir gecelik, ne de bir sürelik hiçbir birliktelik içerisinde olmadığını anlatıyor.

'Metin Akpınar 'Bir gecelik hikaye' diyor ama bizim bir süre birlikteliğimiz olmuş. İnsan muhakkak hatırlar, ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Anadolu'da bir şehirde oturuyorlar ben o eve gidip ben sizin babanız değilim diyebilirdim. Hanımefendi evli, 2 çocuğu var. İkna da ederdim.'

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"Kızın sarı saçlı olduğunu gören biri 'senin baban Uğur Dündar' demiş, o da inanmış." diyen Uğur Dündar, Dilara D.'ye kızmadığını ve empati yaptığını söyledi.

"Kızın sarı saçlı olduğunu gören biri 'senin baban Uğur Dündar' demiş, o da inanmış." diyen Uğur Dündar, Dilara D.'ye kızmadığını ve empati yaptığını söyledi.

'Yetiştirme yurdunda büyüyen çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim, onlara böyle hikayeler anlatılır. Anladığım kadarıyla da kızın sarı saçlı olduğunu gören bir kişi 'Senin baban Uğur Dündar' demiş ve onu inandırmış. Bu duruma kızmadım, içerlemedim ve empati yaptım. Kız çocuğunun ne kadar ıstırap çektiğini düşünebiliyorum.'

Mahkeme sürecinde gizlilik kararı olması dolayısıyla iki tarafın da açıklama yapmadığını söyleyen Uğur Dündar, DNA raporu çıktığı halde Duygu Nebioğlu'nun bilerek ismini verdiğini dile getirdi.

Mahkeme sürecinde gizlilik kararı olması dolayısıyla iki tarafın da açıklama yapmadığını söyleyen Uğur Dündar, DNA raporu çıktığı halde Duygu Nebioğlu'nun bilerek ismini verdiğini dile getirdi.

'Ben konuşmak yerine dava yoluna gitmeyi tercih ettik. Gizlilik kararı olduğu için ne ben ne de hanımefendi bir açıklama yapmadı. Ablası benim ismimi verdi. DNA raporunun doğruladığını bildiği halde haberi yokmuş gibi çıktı. Kendimden emin olduğum için eşime ve çocuklarıma da endişe etmemeleri gerektiğini söyledim. Biz hastanede kamera önünde kan ve saç örneği verdik, rapor 7 ay sonra geldi. Bu rapor 15-20 gün önce geldi. Raporda benim, kızın babası olmadığımı söyleniyor.'

Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın Adli Tıp raporunu manipüle ettiği yönünde ifadeler dile getirmişti. Dündar bu konu hakkında "Bilmeden konuşuyor." dedi.

Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın Adli Tıp raporunu manipüle ettiği yönünde ifadeler dile getirmişti. Dündar bu konu hakkında "Bilmeden konuşuyor." dedi.

'Bunun bilmeden söylenen ifadeler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse Adli Tıp Kurumu'nun raporunu tarif edemez. O raporun altında imzası bulunan saygı değer bilim insanlarına da hakaret kabul ederim. Onların da bu konuda suç duyurusunda bulunma hakkı doğdu.'

Dilara G. ile konuştuğunu ve çok iyi biri olduğunu söyleyen Uğur Dündar, kendisi için çok üzüldüğünü, hakkında dava açmayacağını ve babasını bulması için elinden geleni yapacağını da söyledi.

Dilara G. ile konuştuğunu ve çok iyi biri olduğunu söyleyen Uğur Dündar, kendisi için çok üzüldüğünü, hakkında dava açmayacağını ve babasını bulması için elinden geleni yapacağını da söyledi.

'Kızı olduğunu iddia eden Dilara G. ile konuştuğunu söyleyen Uğur Dündar,'Son derece terbiyeli, iyi aile terbiyesi almış biri. Ben onların yaşadığı şehre dedikodu olabilir yuvası etkilenebilir diye gitmedim. Hanımefendiye her şeyi anlattı. Annesini tanımadığımı ve ilişki yaşamadığımızı söyledi. Anne ve babasını bulma konusunda da elimden geleni yapacağımı söyledim. Onun adına çok üzülüyorum adına asla dava açmayacağım. Zor şekilde büyüdüğünü biliyorum. Haziran ayında karar davası olacak ve mahkemenin bizim haklılığımızı ortaya çıkaracağını biliyorum.'

Bahsi geçen dönemleri anlatan Uğur Dündar, "böyle bir şey olsa kimse hesap sormaz mı?" diye isyan etti.

Bahsi geçen dönemleri anlatan Uğur Dündar, "böyle bir şey olsa kimse hesap sormaz mı?" diye isyan etti.

'İzmir'de birlikte olduğumuzu söylemiş ben İzmir'e o dönem gitmedim. Ben eşimle evlendikten sonra 1993 yılından sonra İzmir'e gitti. Benden hamile kaldığını söylediği dönem ben Hürriyet'te çalışıyordum, hamile kalan biri gelip işyerime hesap sormaz mı, rakip kanala gidip bunu anlatmaz mı? Dava sonuçlandığında bizim de karşı dava açma hakkımız doğacak ama ben çocuklara dava açmam. Onlara kızamam. Elimden gelen yardımı da yapmaya hazırım. Sonuçta onlara da öyle anlatmışlar.'

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