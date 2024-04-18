Ortalık Karıştı! Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: "Nasılsa Dava Açma Sırası Bize de Gelecek"

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karıştı. Hakkında çıkan iddialara ve gelen tepkilere sinirlenen gazeteci Uğur Dündar, önce Müge Anlı'ya mesaj attı daha sonra da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.