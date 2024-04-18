Ortalık Karıştı! Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: "Nasılsa Dava Açma Sırası Bize de Gelecek"
Ortalık Karıştı! Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: "Nasılsa Dava Açma Sırası Bize de Gelecek"
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karıştı. Hakkında çıkan iddialara ve gelen tepkilere sinirlenen gazeteci Uğur Dündar, önce Müge Anlı'ya mesaj attı daha sonra da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" iddiasını öne sürmüştü. Bu iddia sonrası gözler Uğur Dündar'a çevrildi.
Uğur Dündar'ın açıklamaları sonrası annesini arayan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'ya da katıldı. Nebioğlu "Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın" dedi.
Dündar ise Müge Anlı'ya mesaj atttı. Mesajda "Değerli Müge. Ben bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız ve birlikte yaşamışız. Oysa o yıllarda benim İzmir'le hiçbir ilgim yok. Kaldı ki adli tıp raporu çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım'' dediği görüldü. Müge Anlı'ya attığı mesaj sonrası bir kez daha açıklama yapan Uğur Dündar, şunları söyledi:
"Olup bitenleri gülerek izliyorum. Zira koca koca insanlar sayfalar dolusu yazı döşeniyor. "Yazıklar olsun" diyen de var, "Size hiç yakıştıramadım" diyen de... İşleri ağız dolusu hakaret etmek olan trol pisliklerini hiç saymıyorum. Oysa Türkçe ve tane tane anlatıyorum. Bu konularda son sözü söyleyen Adli Tıp Kurumu çok geniş ve titiz bir DNA analiz raporu hazırladı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde "UĞUR DÜNDAR'IN BİYOLOJİK BABA OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLMİŞTİR" dedi. (Mahkemenin gizlilik kararı olmasa raporu da yayınlardım.) Daha ne desin? Her şeyi sabırla bir kenara kaydediyoruz...Nasılsa dava açma sırası bize de gelecek!.. Gün ola, harman ola!.."
İşte o paylaşım:
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