Film Gibi Olayda Yeni Gelişme: İstanbul Havalimanı’nı Evi Yapmıştı
Film Gibi Olayda Yeni Gelişme: İstanbul Havalimanı’nı Evi Yapmıştı
İran'a gitmek istemeyen ve Kanada'da oturum süresi dolan akademisyen Dr. Shiva Kaviani, yaklaşık 2 ay İstanbul Havalimanı'nda yaşadıktan sonra Silivri’deki geri gönderme merkezine götürüldü. Bu süreçte Kanada’ya bir vize başvurusu daha yapan İranlı akademisyenin bu başvurusunun da reddedildiği öğrenildi.
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Film gibi olayda yeni gelişmeler yaşandı. Umutla Kanada'ya yeniden gitmek isteyen İranlı akademisyene kötü haber geldi.
İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada’nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran’a geri döndü. Kaviani, buradan Kanada’ya dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.
İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada’ya gidemedi, ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı’nda yaşamaya başlamıştı.
İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri’deki geri gönderme merkezine teslim edildi.
Silivri’de bulunan Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı geri gönderme merkezine götürülen İranlı akademisyen bir aydır burada kalıyor.
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Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı. Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani’nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi.
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