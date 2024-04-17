Film Gibi Olayda Yeni Gelişme: İstanbul Havalimanı’nı Evi Yapmıştı

İran'a gitmek istemeyen ve Kanada'da oturum süresi dolan akademisyen Dr. Shiva Kaviani, yaklaşık 2 ay İstanbul Havalimanı'nda yaşadıktan sonra Silivri’deki geri gönderme merkezine götürüldü. Bu süreçte Kanada’ya bir vize başvurusu daha yapan İranlı akademisyenin bu başvurusunun da reddedildiği öğrenildi.