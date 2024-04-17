Skandal Olayı Melek Mızrak Subaşı Duyurdu: Seçime 77 Gün Kala 139 Kişi İşe Alınmış
Skandal Olayı Melek Mızrak Subaşı Duyurdu: Seçime 77 Gün Kala 139 Kişi İşe Alınmış
Mazbatalarını alan belediye başkanlarının bazıları skandal olaylarla kaşılaştı. Bilecik Belediye Başkanı Mızrak Subaşı'ndan akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. Seçime 77 gün kala İYİ Parti yönetimine geçen belediyede 139 kişinin işe alındığı duyuruldu.
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31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde en yakın rakibine 5 bin oy fark atan Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti.
2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin'in belediye yaşanan rüşvet operasyonu sonrası görevden alınırken, yerine vekâleten Melek Mızrak Subaşı bakıyordu. Şahin'in 2024 yerel seçimlerine az bir gün kalan 9 Ocak 2024 günü istifası belediye meclisi seçime gitti. Melek Mızrak Subaşı CHP'nin adayı gösterilirken, 2019 ittifak ortağı olan İYİ Parti'de bir aday çıkardı. İYİ Parti'nin adayı Mustafa Sadık Kaya AK Parti ve MHP'nin desteği ile seçime 77 gün kala Bilecik Belediye Başkanı olmuştu.
Kişisel hırslar uğruna Bilecik Belediyesi bünyesine 139 kişi işe alındığını söyleyen Subaşı, sözlerine şöyle devam etti: "'Personel maaşlarının mevcut bütçenin yüzde kırkını aşmaması zorunluluğu' ihlal edilmiştir. Fazla personel sayısının ortaya çıkardığı mali açığın doğal bir sonucu olarak şehre ve Bilecik halkına hizmet için harcanması gereken bütçenin mevcut personel giderlerini dahi ödemekte yetersiz kalmış olmasıdır."
Dikkat çeken açıklamalarına devam eden Subaşı, "İşe alınan personellerden bazılarının işe dahi gelmediği fakat maaşlarını almaya devam ettikleri, çalıştırıldıkları birime dair uzmanlığı olmayan onlarca kişinin işe başlatıldığı tespit edilmiştir. Görevi devraldığımızda karşılaştığımız bu üzücü tablonun sorumlularına gelecek olursak, kişisel hırsları ve siyasi beklentileri uğruna bilerek veya bilmeyerek sorumsuz ve basiretsiz bir yönetim anlayışı benimsemiş, Bilecik şehrine ve insanlarına ait olan kaynakları bu kirli beklentiler uğruna harcamışlardır" diyerek tepki gösterdi.
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