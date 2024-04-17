HDP'li Vekillere 'Şeref Yoksunu' Diyen Nedim Şener'e Ceza
HDP'li Vekillere 'Şeref Yoksunu' Diyen Nedim Şener'e Ceza
HDP'li vekillere “Anayasa’ya bağlılık konusunda namus ve şeref sözü verip tutmayanlara şeref yoksunu denir” dediği için hakkında suç duyurusunda bulunulan Nedim Şener, ceza verildi.
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Hürriyet gazetesinin yazarı Nedim Şener, bugünkü köşesinde ''Yargı PKK/HDP’yi kapatacağına yine bana ceza verdi'' başlıklı bir yazı ele aldı
Hürriyet gazetesinin yazarı Nedim Şener, katıldığı canlı yayında HDP’li vekillere “Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yani vergilerimizden ödenen para HDP’ye veriliyor ve HDP bunu PKK’ya aktarıyor. Biz bunu biliyoruz, biz buna itiraz ediyoruz. Ben vermiyorum, ben vermeyin diyorum zaten. Devlet veriyor diyorum maalesef, o yardımın verilmesi tıpkı HDP'nin varlığı gibi hukukidir ama gayri meşrudur, gayri ahlakidir. Bu hırsızlardan, bu halkın parasını çalıp vatan millet bütünlüğü üzerine Anayasa, Meclis’te yemin eden ve şereften yoksun o milletvekillerine o paralar haram olsun” demişti.
Canlı yayındaki sözleri sonrası HDP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Şener’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve tehdit’ suçlarını işlediğini savunmuştu.
HDP’nin suç duyurusunda “Şüphelinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan sözleri müvekkillerde olduğu gibi toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy veren ve vermeyi düşünen herkeste büyük bir infial yaratmış, rencide etmiştir” denilmişti.
Şener, bugünkü yazısında iki ayrı suç duyurusunun birinden sonuç çıktığını açıkladı. Şener, HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun şikayeti üzerine 15 bin lira tazminat cezasına çarptırıldığını belirten Şener, buna itiraz edeceğini de vurguladı.
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