Prens Harry'nin Başı Dertte: 1 Milyon Sterlin Ödeyecek
Prens Harry'nin Başı Dertte: 1 Milyon Sterlin Ödeyecek
Prens Harry'ye bir kötü haber daha geldi. İngiltere'de polis korumasının kaldırılması sonrası hükümet kararına karşı dava açan Prens, 1 milyon sterlinlik fatura ile karşı karşıya kaldı.
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2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmaya devam ediyor.
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Prens Harry'nin polis koruması Londra'daki Yüksek Mahkeme kararıyla kaldırılmıştı. Prens Harry, kararın ardından hükümete karşı açtığı davayı kaybetti.
Daily Mail'in haberine göre, mahkeme masrafları da hesaba katıldığında Prens'in 1 milyon sterlin civarında bir ödeme yapacağı iddia edildi. Mahkeme, Prens Harry'nin ödemek zorunda olduğu miktarı yarıya indirme teklifini reddetti ancak Prens, davayı sürdürmek isterse doğrudan temyiz mahkemesine başvurabilecek.
Prens Harry'nin annesi Prenses Diana, 1997'de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Prens Harry de Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan'la California'ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.
Harry, Şubat 2021'de verdiği bir röportajda "zehirli" diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle "tarihin tekerrür etmesinden" korktuğunu belirtmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry’nin bir kadınla birlikte poz vermesini engellemeye çalışması gündem olmuştu.
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