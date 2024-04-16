Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı Gazeteci Frederike Geerdink'e Kürtçe Cevap Geldi
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı Gazeteci Frederike Geerdink'e Kürtçe Cevap Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'e sosyal medya hesabından Türkçe ve Kürtçe yanıt vermesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink Twitter (X) hesabından, Selçuk Bayraktar'ın Hakkari'den paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak "Defol Kürdistan'dan" diye yazdı.
Gazeteci Geerdink'e çok geçmeden yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" dedi.
Frederike Geerdink, 2006 yılında Türkiye'ye yerleşmiş, 2012'den itibaren de Diyarbakır'da çalışmalar yapmıştı. Hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla dava açılan ve iki kez tutuklanan Geerdink, 3 Eylül 2015 yılında sınır dışı edildi.
İşte o paylaşım:
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