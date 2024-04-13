Ortalık Karıştı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı: Mehmet Metiner, Sahip Çıktı
Ortalık Karıştı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı: Mehmet Metiner, Sahip Çıktı
Sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef aldı. Sosyal medyada başlatılan tartışmaya AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner de sessiz kalmadı.
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Yiğit Bulut, bugünkü paylaşımında Ekrem İmamoğlu için "Milli güvenlik sorunu" dediği mesaj ile tartışmanın fitilini ateşledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın!!" diye yazdı.
Yiğit Bulut'a çok geçmeden AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den karşılık geldi.
Yiğit Bulut'un mesajını alıntılayan Mehmet Metiner ise şöyle dedi: "Tut ki doğru olsun. Bu kadar çok İmamoğlu vurgusu, bu kadar çok tehdit algısı, siyaseten hangi sonuçlara yol açtı? Geldiğimiz noktada hakikat şu: İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır."
İşte o paylaşım:
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Tartışma hız kesmeden devam ederken, Yiğit Bulut, Mehmet Metiner'e yanıt verdi.
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