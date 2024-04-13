Teleferikte 21 Saat Mahsur Kalan 58 Yaşındaki Ayşe Hatice Polat, İner İnmez Yeri Öptü

Antalya’da dün meydana gelen teleferik faciasının kurtarma çalışmaları halen devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. 1 kişinin ölümüyle, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında, yaklaşık 21 saattir mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan kişilerden 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü.