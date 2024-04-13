Teleferikte 21 Saat Mahsur Kalan 58 Yaşındaki Ayşe Hatice Polat, İner İnmez Yeri Öptü
Teleferikte 21 Saat Mahsur Kalan 58 Yaşındaki Ayşe Hatice Polat, İner İnmez Yeri Öptü
Antalya’da dün meydana gelen teleferik faciasının kurtarma çalışmaları halen devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. 1 kişinin ölümüyle, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında, yaklaşık 21 saattir mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan kişilerden 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü.
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışmaları sürerken; Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat iner inmez yeri öptü.Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.
İşte o anlar:
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